У вбранні кольору мокко і туфлях Louis Vuitton: Бріжит Макрон у стильному образі зустріла гостей

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

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Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон зустріли у себе в гостях, в Єлисейському палаці президента В’єтнаму То Лама та його дружину Нго Фионг Лі, які з офіційним візитом прибули до Парижа.

Для офіційного заходу Бріжит обрала стильний ансамбль кольору мокко. На ній була сукня-футляр до колін, поверх якої вона одягла довге двобортне пальто прямого крою, з гострими лацканами, кишенями з клапанами і контрастними чорними ґудзиками.

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Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Монохромний аутфіт перша леді доповнила коричневими гостроносими туфлями на високих шпильках від Louis Vuitton. Бріжит одягла перуку з чубчиком і прикореневим обʼємом, зробила улюблений макіяж смокі-айс і прикрасила шию масивним срібним ланцюжком.

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Еммануель був одягнений в класичний синій костюм, білу сорочку і темно-синю краватку у дрібний світлий принт.

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