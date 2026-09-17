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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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71
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У вбранні кольору мокко і туфлях Louis Vuitton: Бріжит Макрон у стильному образі зустріла гостей

Перша леді Франції для офіційної зустрічі в Єлисейському палаці обрала гарний монохромний образ.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Еммануель і Бріжит Макрони

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон зустріли у себе в гостях, в Єлисейському палаці президента В’єтнаму То Лама та його дружину Нго Фионг Лі, які з офіційним візитом прибули до Парижа.

Для офіційного заходу Бріжит обрала стильний ансамбль кольору мокко. На ній була сукня-футляр до колін, поверх якої вона одягла довге двобортне пальто прямого крою, з гострими лацканами, кишенями з клапанами і контрастними чорними ґудзиками.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Монохромний аутфіт перша леді доповнила коричневими гостроносими туфлями на високих шпильках від Louis Vuitton. Бріжит одягла перуку з чубчиком і прикореневим обʼємом, зробила улюблений макіяж смокі-айс і прикрасила шию масивним срібним ланцюжком.

Еммануель був одягнений в класичний синій костюм, білу сорочку і темно-синю краватку у дрібний світлий принт.

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