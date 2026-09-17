В наряде цвета мокко и туфлях Louis Vuitton: Брижит Макрон в стильном образе встретила гостей

Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

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Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон приняли у себя в гостях, в Елисейском дворце президента Вьетнама То Лама и его супругу Нго Фионг Ли, прибывших с официальным визитом в Париж.

Для официального мероприятия Брижит выбрала стильный ансамбль цвета мокко. На ней было платье-футляр до колен, поверх которого она надела длинное двубортное пальто прямого кроя с острыми лацканами, карманами с клапанами и контрастными черными пуговицами.

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Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

Монохромный аутфит первой леди дополнили коричневые туфли с заостренным носком на высоких шпильках от Louis Vuitton. Брижит надела парик с челкой и объемом у корней, сделала свой любимый макияж смоки-айс и украсила шею массивной серебряной цепочкой.

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Эммануэль был одет в классический синий костюм, белую рубашку и темно-синий галстук с мелким светлым принтом.

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