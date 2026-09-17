Запеканка "Винчестерский сюрприз" из сериала "Сверхъестественное": интересный рецепт с фаршем и чипсами

Дженсен Эклз и Джаред Падалеки

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Если привычные запеканки уже успели надоесть, пора попробовать что-то интереснее, например, приготовить оригинальное блюдо из сериала «Сверхъестественное», которое обожали главные герои — братья Винчестеры. В рецепте фудблогера Екатерины сочетаются нежное постное тесто на кефире, сочный фарш, расплавленный чеддер и кукурузные чипсы. Последние придают блюду ту самую неожиданную деталь — приятный хруст, который прекрасно контрастирует с мягкой начинкой.

Ингредиенты

Для основы

мука — 130 г

разрыхлитель без горки — 1 ч. л.

пищевая сода — щепотка

соль — ⅓ ч. л.

сахар — ⅓ ч. л

холодное сливочное масло — 40 г

холодный кефир — 80 мл

Для начинки

фарш — 500 г

твердый сыр, который хорошо плавится — 150 г

кукурузные чипсы — 1 упаковка

молотый перец

соль

томатная паста или соус — по желанию

Приготовление

В миске смешайте муку, разрыхлитель, соду, соль и сахар. Добавьте холодное масло и перетрите всё руками до состояния крошки. Влейте холодный кефир и быстро замесите мягкое тесто. Если оно получается слишком сухим, добавьте еще несколько капель кефира. Раскатайте тесто или просто распределите его руками по дну и бортикам формы размером 23×20 см. Приправьте фарш перцем и совсем небольшим количеством соли. Обжарьте его на сковороде до готовности. При необходимости слейте лишний жир. Для более сочной начинки можно добавить немного томатной пасты или соуса. Сыр натрите на крупной терке. Кукурузные чипсы измельчите, но несколько кусочков оставьте покрупнее — они придадут приятную хрустящую текстуру. На тесто равномерно выложите обжаренный фарш. Сверху распределите натертый сыр, а последним слоем выложите измельченные чипсы. Разогрейте духовку до 180–190°C. Выпекайте «Винчестерский сюрприз» примерно 20–30 минут, пока тесто не пропечется, а сыр не расплавится и не подрумянится. Готовую запеканку оставьте на 5–10 мин, а затем нарежьте порционными кусочками.

Совет

Не пересолите фарш, ведь сыр и чипсы уже содержат достаточно соли. А чипсы лучше добавлять непосредственно перед выпечкой, чтобы они остались хрустящими.

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Мягкий фарш, тягучий расплавленный сыр и хрустящие кукурузные чипсы создают контрастную текстуру и насыщенный вкус. Подавайте блюдо горячим или теплым по вашему желанию.

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