Киев и область включили в зону повышенного риска: что это означает

Киев / © УНИАН

Реклама

В Украине расширили программу страхования бизнеса от военных рисков, упростили выплаты и внесли Киев с областью в зону повышенного риска.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Реклама

Страхование бизнеса от войны: новые условия и компенсации

Теперь предприятиям будут возмещать убытки за потерянное или поврежденное топливо, бензовозы, цистерны, агротехнику, грузовики и прицепы. Компенсацию можно получить даже за арендуемое имущество, а сами условия страхования стали проще.

Реклама

Сергей Корецкий подчеркнул, что такие шаги являются вынужденным ответом на регулярные удары со стороны РФ.

«Россия ежедневно целенаправленно атакует гражданские предприятия, складские и логистические мощности. Бизнес терпит значительные потери и нуждается в поддержке для быстрого восстановления», — подчеркнул Корецкий.

Он также добавил, что в проекте государственного бюджета на следующий год уже заложены отдельные средства под это направление, однако помощь предпринимателям требуется безотлагательно.

По словам Корецкого, максимальную компенсацию страховой премии для одного предприятия увеличили с 3 до 5 млн грн в год. Для компаний в сфере торговли, переработки, логистики и топливного сектора предусмотрели льготные кредиты на восстановление инфраструктуры, закупки или пополнения оборотного капитала.

Реклама

Государство будет покрывать 5,5% годовых от базовой ставки банка, а максимальный лимит кредитования для группы связанных компаний составляет 1 млрд грн.

«Мы принимаем эти решения в условиях ограниченного финансового ресурса. Но поддержка предпринимателей необходима, чтобы украинский бизнес мог продолжать работать, сохранять рабочие места и платить налоги», — подытожил премьер-министр.

Дефицит в госбюджете Украины — последние новости

Напомним, в проекте госбюджета на 2027 год правительство заложило рекордные расходы и увеличение налогов, поэтому последствия документа ощутит фактически каждый украинец.

Ранее мы писали, что правительство усиливает экономию бюджетных средств и перебрасывает дополнительные ресурсы на оборону. В то же время в Кабмине уверяют, что пенсий и зарплат сокращения не коснутся.

Реклама

Также сообщалось, что дефицит бюджета на армию составляет $27 млрд. Минобороны использовало средства, которые были заложены в бюджет до конца этого года.

Новости партнеров

Новости партнеров