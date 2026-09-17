Самый неочевидный признак токсичного начальника: после каких его фраз стоит сразу искать новую работу

Токсичный руководитель постоянно меняет отношение к вам, что имеет разрушительное влияние на психику. / © Фото из открытых источников

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В рабочих отношениях вполне нормально не находить общий язык с руководителем или время от времени конфликтовать из-за рабочих вопросов. Однако некоторые модели поведения начальника могут свидетельствовать о более серьезной проблеме — токсичной атмосфере на работе.

Об этом пишет LADbible со ссылкой на советы психотерапевта Кэтлин Сакстон.

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Сначала чрезмерное обаяние

Одним из первых признаков токсичного руководителя Сакстон называет чрезмерное обаяние. В начале работы такой человек может буквально засыпать нового сотрудника похвалой, демонстрировать особое внимание и создавать впечатление, что между ними сложились отличные отношения.

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На первый взгляд, в этом нет ничего плохого. Проблема начинается тогда, когда такое поведение оказывается только способом завоевать доверие, а затем резко меняется.

По словам психотерапевта, после периода чрезвычайно положительного отношения работник может постоянно пытаться вернуться к тем первым «золотым дням». Это в свою очередь может заставить человека сильнее держаться за отношения с руководителем, ожидая очередной порции одобрения.

Начальник то хвалит, то отстраняется.

Еще одна отличительная черта — непредсказуемые изменения отношения. Сегодня руководитель может быть теплым и благосклонным, а уже завтра холодным, отстраненным или критическим без понятной причины.

Сакстон связывает такую модель с психологическим принципом, который называют прерывистым подкреплением. Человек получает одобрение лишь время от времени, но этого достаточно, чтобы он продолжал прилагать усилия и пытаться снова заслужить положительную реакцию начальника.

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Поэтому работник может постоянно не понимать, в каких отношениях находится с руководителем и чего от него ожидать.

Фразы начальника, которые должны насторожить

Психотерапевт также обращает внимание на конкретные высказывания руководителя. Насторожиться, по ее словам, стоит, если начальник регулярно говорит сотруднику, что он слишком эмоционален или слишком чувствителен.

К тревожным сигналам она также относит фразы типа: «Если бы тебе была важна эта работа, ты бы справился» или «Тебе повезло, что ты вообще здесь работаешь».

Такие слова могут заставлять работника сомневаться в собственных ощущениях и постоянно доказывать свою ценность для компании.

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Организм тоже может сигнализировать о проблеме

Сакстон советует обращать внимание не только на слова и поведение начальника, но и на состояние рядом с ним. Легкое волнение перед важной встречей, выступлением или презентацией само по себе является нормальной реакцией.

Однако ситуация может быть иной, если при мысли о руководителе возникают сильная тревога, неприятные ощущения в животе, учащенное сердцебиение или даже чувство психологического отстранения от происходящего.

По словам психотерапевта, длительное взаимодействие с токсичным руководителем способно негативно сказываться не только на эмоциональном состоянии человека. Она привела случай женщины, которая из-за такой ситуации столкнулась с хронической бессонницей, раздражительностью, головной болью напряжения и потерей аппетита.

Что делать если работа истощает

Если человек замечает, что поведение руководителя оказывает серьезное влияние на его самочувствие, Сакстон советует не оставаться с этой проблемой наедине. В первую очередь, можно поговорить с друзьями или членами семьи и рассказать им, что именно происходит на работе.

В некоторых случаях пережитый опыт может настолько сильно повлиять на человека, что для его обработки потребуется помощь специалиста. В то же время сама по себе сложность в общении с начальником еще не означает, что он токсичен: важны именно устойчивые модели поведения и их влияние на работника.

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