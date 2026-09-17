Найнеочевидніша ознака токсичного керівника: після яких його фраз варто негайно шукати нову роботу

Токсичний керівник постійно змінює ставлення до вас, що має руйнівний вплив на психіку / © Фото з відкритих джерел

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У робочих стосунках цілком нормально не знаходити спільної мови з керівником або час від часу конфліктувати через робочі питання. Проте деякі моделі поведінки начальника можуть свідчити про значно серйознішу проблему — токсичну атмосферу на роботі.

Про це пише LADbible з посиланням на поради психотерапевтки Кетлін Сакстон.

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Спочатку надмірна чарівність

Однією з перших ознак токсичного керівника Сакстон називає надмірну чарівність. На початку роботи така людина може буквально засипати нового співробітника похвалою, демонструвати особливу увагу та створювати враження, що між ними склалися чудові стосунки.

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На перший погляд у цьому немає нічого поганого. Проблема починається тоді, коли така поведінка виявляється лише способом завоювати довіру, а згодом різко змінюється.

За словами психотерапевтки, після періоду надзвичайно позитивного ставлення працівник може постійно намагатися повернутися до тих перших «золотих днів». Це, своєю чергою, може змусити людину сильніше триматися за стосунки з керівником, очікуючи чергової порції схвалення.

Начальник то хвалить, то відсторонюється

Ще одна характерна риса — непередбачувані зміни ставлення. Сьогодні керівник може бути теплим і прихильним, а вже завтра — холодним, відстороненим або критичним без зрозумілої причини.

Сакстон пов’язує таку модель із психологічним принципом, який називають «переривчастим підкріпленням». Людина отримує схвалення лише час від часу, але цього достатньо, щоб вона продовжувала докладати зусиль і намагатися знову заслужити позитивну реакцію начальника.

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Через це працівник може постійно не розуміти, у яких стосунках перебуває з керівником і чого від нього очікувати.

Фрази начальника які мають насторожити

Психотерапевтка також звертає увагу на конкретні висловлювання керівника. Насторожитися, за її словами, варто, якщо начальник регулярно говорить співробітнику, що він «занадто емоційний» або «занадто чутливий».

До тривожних сигналів вона також відносить фрази на кшталт: «Якби тобі була важлива ця робота, ти б упорався» або «Тобі пощастило, що ти взагалі тут працюєш».

Такі слова можуть змушувати працівника сумніватися у власних відчуттях і постійно доводити свою цінність для компанії.

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Організм теж може сигналізувати про проблему

Сакстон радить звертати увагу не лише на слова та поведінку начальника, а й на власний стан поруч із ним. Легке хвилювання перед важливою зустріччю, виступом або презентацією саме по собі є нормальною реакцією.

Однак ситуація може бути іншою, якщо при думці про керівника виникають сильна тривога, неприємні відчуття в животі, прискорене серцебиття або навіть відчуття психологічного відсторонення від того, що відбувається.

За словами психотерапевтки, тривала взаємодія з токсичним керівником здатна негативно позначатися не лише на емоційному стані людини. Вона навела випадок жінки, яка через таку ситуацію зіткнулася з хронічним безсонням, дратівливістю, головним болем напруги та втратою апетиту.

Що робити якщо робота виснажує

Якщо людина помічає, що поведінка керівника серйозно впливає на її самопочуття, Сакстон радить не залишатися з цією проблемою наодинці. Насамперед можна поговорити з друзями або членами родини та розповісти їм, що саме відбувається на роботі.

У деяких випадках пережитий досвід може настільки сильно вплинути на людину, що для його опрацювання знадобиться допомога фахівця. Водночас сама по собі складність у спілкуванні з начальником ще не означає, що він токсичний: важливими є саме стійкі моделі поведінки та їхній вплив на працівника.

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