Скандал з польськими автобусами для Вінниці отримав продовження: що відомо

Польські автобуси для Вінниці. Фото: Beata Chmiel / © соцмережі

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Придбані у Польщі автобуси нарешті вирушили до Вінниці. Раніше їхню передачу ледь не зірвав скандал довкола місцевої вулиці Степана Бандери.

Про це у своєму розслідуванні та публічних заявах повідомила польська активістка Беата Хмель.

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До Вінниці вирушили автобуси з Польщі — що відомо

За її словами, благодійний збір на суму 500 тисяч злотих успішно закрили раніше. Однак етап закупівлі та транспортування вимагав додаткових зусиль і перевірок.

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«Потім потрібно було брати участь у торгах і купувати конкретні автобуси. А перед торгами разом із водіями з Вінниці треба було перевірити й оглянути кожен екземпляр, щоб придбати ті, які справді служитимуть, а не ті, що розваляться після двох рейсів», — зазначає Хмель.

Активістка додала, що перед відправкою автобуси повністю підготували: замінили акумулятори та поставили нові вогнегасники. А щоб не гнати їх дорогими своїм ходом, транспорт вирішили везти на спецплатформах.

«Оплески за ініціативу, вітання з ефективністю — нехай добро рухається далі! Слава Україні!» — підсумувала Беата Хмель.

Вона підтвердила, що транспорт уже перебуває на шляху до пункту призначення.

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Скандал з польськими автобусами для Вінниці — останні новини

Нагадаємо, між Вінницею та польським Кельце спалахнув скандал через історичні суперечки, хоча міста співпрацюють уже 70 років. Гуманітарну допомогу заблокували, а поляки вимагали від вінницької влади перейменувати вулицю Степана Бандери.

Через це Вінниця відкликала запит на передавання їй 15 списаних автобусів від польського міста-побратима Кельце. Міський голова Сергій Моргунов пішов на цей крок, щоб не перетворювати гуманітарну допомогу на інструмент політичних маніпуляцій.

Та попри скандал, польські волонтери розпочали свій збір коштів, щоб викупити у міста Кельце 15 вживаних автобусів і передати їх до Вінниці для потреб місцевих мешканців.

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