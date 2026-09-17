ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
311
Час на прочитання
2 хв

Скандал з польськими автобусами для Вінниці отримав продовження: що відомо

Польські автобуси для Вінниці відправили до України після скандалу з назвою вулиці.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Польські автобуси для Вінниці. Фото: Beata Chmiel

Польські автобуси для Вінниці. Фото: Beata Chmiel / © соцмережі

Придбані у Польщі автобуси нарешті вирушили до Вінниці. Раніше їхню передачу ледь не зірвав скандал довкола місцевої вулиці Степана Бандери.

Про це у своєму розслідуванні та публічних заявах повідомила польська активістка Беата Хмель.

До Вінниці вирушили автобуси з Польщі — що відомо

За її словами, благодійний збір на суму 500 тисяч злотих успішно закрили раніше. Однак етап закупівлі та транспортування вимагав додаткових зусиль і перевірок.

«Потім потрібно було брати участь у торгах і купувати конкретні автобуси. А перед торгами разом із водіями з Вінниці треба було перевірити й оглянути кожен екземпляр, щоб придбати ті, які справді служитимуть, а не ті, що розваляться після двох рейсів», — зазначає Хмель.

Активістка додала, що перед відправкою автобуси повністю підготували: замінили акумулятори та поставили нові вогнегасники. А щоб не гнати їх дорогими своїм ходом, транспорт вирішили везти на спецплатформах.

«Оплески за ініціативу, вітання з ефективністю — нехай добро рухається далі! Слава Україні!» — підсумувала Беата Хмель.

Вона підтвердила, що транспорт уже перебуває на шляху до пункту призначення.

Скандал з польськими автобусами для Вінниці — останні новини

Нагадаємо, між Вінницею та польським Кельце спалахнув скандал через історичні суперечки, хоча міста співпрацюють уже 70 років. Гуманітарну допомогу заблокували, а поляки вимагали від вінницької влади перейменувати вулицю Степана Бандери.

Через це Вінниця відкликала запит на передавання їй 15 списаних автобусів від польського міста-побратима Кельце. Міський голова Сергій Моргунов пішов на цей крок, щоб не перетворювати гуманітарну допомогу на інструмент політичних маніпуляцій.

Та попри скандал, польські волонтери розпочали свій збір коштів, щоб викупити у міста Кельце 15 вживаних автобусів і передати їх до Вінниці для потреб місцевих мешканців.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie