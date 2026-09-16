На кордоні з Польщею утворилися величезні черги — водії розповіли про нові перевірки (фото, відео)

На Краківці великі черги / © ТСН

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На українсько-польському кордоні ввечері 16 вересня спостерігаються черги, зокрема у пункті пропуску «Краківець».

Про ситуацію на місці розповіла кореспондентка ТСН.ua.

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За її словами, точно оцінити час очікування наразі складно. Водночас, якщо за годину прикордонники пропускатимуть лише по два автобуси, очікування може тривати близько п’яти годин. При цьому інтенсивність пропуску може бути іншою.

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Що відбувається на Краківці та які черги фіксує ДПСУ. / © ТСН

«Скільки годин очікувати, я не знаю. З огляду на те, якщо за годину вони пропускатимуть хоча б два автобуси, то це вже п’ять годин. Але ж є ймовірність, що і по два автобуси не пропускатимуть», — зазначила кореспондентка.

На кордоні з Польщею утворилися черги / © ТСН

Вона також розповіла про перевірки документів під час перетину кордону. За словами водіїв, останнім часом польська сторона почала ретельніше перевіряти страховки та наявність готівки.

Кореспондент ТСН показав чергу на Краківці / © ТСН

«Водій сказав, що останнім часом почали перевіряти наявність страховки і готівки», — передають очевидці.

Дата публікації 20:28, 16.09.26 Кількість переглядів 10 Сотні людей чекають на кордоні: очевидці показали, що відбувається на кордоні з Польщею

На пункті пропуску автобуси та легкові автомобілі стоять в окремих чергах. Черга з автобусів формується в одній смузі, тоді як мікроавтобуси та легковики очікують в іншій.

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Також, за спостереженнями очевидців, на пункті пропуску перебуває багато хасидів, зокрема в мікроавтобусах і на заправках.

Які черги на кордоні із Польщею фіксують офіційно

За даними Західного регіонального управління Держприкордонслужби України, західний кордон, станом на 18:00 16 вересня на виїзд з України через «Краківець» очікували 45 легкових автомобілів та 10 автобусів. Пропуск пішоходів через цей пункт не здійснюється.

Найбільшу чергу серед польських пунктів пропуску прикордонники зафіксували на «Шегинях» — 110 легкових автомобілів та 35 пішоходів.

На «Устилузі» в черзі було 40 легкових автомобілів, на «Грушеві» — 20, на «Угринові» — 15, на «Раві-Руській» — 10.

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Загалом, за офіційною інформацією, на інших напрямках до Польщі черги були меншими або відсутні.

У Держприкордонслужбі також попередили мандрівників про можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску та рекомендували враховувати це під час планування поїздок.

Нагадаємо, днями стало відомо, що на кордоні з Польщею закривають один із пунктів пропуску. Йдеться про пропуск автобусів через Шегині.

Раніше повідомлялося, що відтепер податкова бачитиме кожен перетин кордону.

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