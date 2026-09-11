Туск заявив про пряму загрозу на кордоні Польщі з Україною: що може утнути Росія

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск / © Associated Press

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У ніч проти 10 вересня спецслужбам Польщі та України вдалося запобігти невстановленій прямій загрозі на одному з пунктів пропуску на спільному кордоні. Варшава очікує нових російських провокацій на прикордонних переходах з Україною.

Про це прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив 10 вересня, повідомляє RMF24.

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Очільник польського уряду повідомив, що директор ЦРУ Джон Реткліфф передав йому «досить точний звіт» щодо можливого розвитку подій у найближчі місяці.

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«Як я вже говорив і попереджав про це протягом багатьох місяців, слід очікувати різних сценаріїв. Польща та вся Європа мають бути готові до різних сценаріїв, якщо йдеться про ситуацію не лише на російсько-українському фронті, а й на східному фланзі Європейського Союзу», — підкреслив Туск.

Він зазначив, що в ніч проти 10 вересня спільна робота польських та українських служб допомогла «уникнути безпосередньої загрози для одного з пунктів пропуску».

Польський прем’єр нагадав, що Росія вже здійснювала провокаційні атаки на прикордонні переходи, зокрема на території Молдови. За словами Туска, подібні дії можуть повторитися і щодо інших держав, які мають пункти пропуску з Україною.

«Ми очікуємо такого роду дій, зокрема щодо пунктів пропуску з Україною в інших державах, у тому числі в Польщі», — сказав очільник польського уряду.

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Він додав, що події тієї ночі можуть бути своєрідним попередженням про подальші провокації.

За словами Туска, у четвер «вночі ми, на жаль, мали передвісник цього, все закінчилося добре, але ми повинні бути готові до різних подібних провокацій, (…) а також до внутрішнього саботажу».

Він також наголосив, що йдеться не лише про безпеку Польщі, а про спільну відповідальність усіх європейських держав.

«Не йдеться про те, що Польща потребує допомоги Європейського Союзу в цьому питанні, просто зараз ми виконуємо найскладніше завдання для всієї Європи — не лише для себе. Перепрошую, що скажу це не дуже красиво — ніхто тут нікому не робить послугу, просто ми всі маємо спільно про це подбати. Тому що це питання безпеки всього Європейського Союзу», — наголосив Туск.

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Нагадаємо, у ніч проти 9 вересня російські війська завдали п’ятого удару по пункту пропуску на Одещині, атакувавши КПП «Старокозаче» на кордоні з Молдовою. Загинули двоє цивільних, ще троє отримали поранення, прикордонники та митники не постраждали. Ворожий удар знищив та пошкодив автобуси, легковики й фури на території та біля пункту пропуску.

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