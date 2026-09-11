Терехов: Україна має дати людям чотири причини залишитися та повертатися: мир, безпеку, житло та роботу

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Про це заявив голова Асоціації прифронтових міст та громад, мер Харкова Ігор Терехов під час робочого візиту до Луцька.



7 вересня Терехов разом із т.в.о. голови Волинської ОВА Романом Романюком провів зустрічі зі студентами, медиками, внутрішньо переміщеними особами, журналістами та представниками бізнесу. Серед головних тем були підтримка людей та бізнесу, виклики для місцевого самоврядування та розвиток співпраці між регіонами.



Наскрізною темою поїздки стало збереження людей в Україні та повернення тих, хто виїхав через війну. За словами Терехова, для цього держава має забезпечити чотири основні умови.

«Перше рішення людина приймає — як буде з безпекою. Далі — де я буду жити? Де я буду працювати? Потрібна нормальна зарплата. І четверте — це інфраструктура», — наголосив він.

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Під час зустрічі зі студентами Луцького національного технічного університету Терехов закликав уже сьогодні залучати молодь до розвитку країни. Він також розповів про досвід Харкова зі створення підземних шкіл, які дозволяють дітям навчатися очно навіть під час російських обстрілів.

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У Волинському обласному територіальному медичному об’єднанні захисту материнства і дитинства мер Харкова обговорив роботу лікарень під час війни. Він наголосив на необхідності зберігати медичні кадри та посилювати державну підтримку медзакладів, особливо у прифронтових громадах.

Окрему зустріч Терехов провів із переселенцями з Харківської, Херсонської та Донецької областей. Найбільше уваги приділили забезпеченню житлом, доступу дітей до освіти та комплексній підтримці після вимушеного переїзду.

«Потрібна державна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб, насамперед — програма забезпечення житлом», — заявив голова АПМГ.

Під час спілкування з бізнесом Терехов назвав сильну економіку необхідною умовою для фінансування армії, підтримки громад і повернення українців. Серед запропонованих Асоціацією заходів — страхування воєнних ризиків, доступне кредитування та підтримка українського виробника.

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«Держава повинна підтримувати бізнес на всіх територіях. Страхування воєнних ризиків, доступне кредитування, підтримка українського виробника — це сьогодні питання не лише економіки, а й національної стійкості», — наголосив Терехов.

Підсумовуючи візит, він закликав посилити співпрацю між тиловими та прифронтовими регіонами. За його словами, обмін досвідом, взаємна підтримка громад і спільна робота над державними рішеннями мають допомогти Україні зберегти людей та створити умови для відновлення.

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