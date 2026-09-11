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Принцеса Уельська оновила зачіску, але не кардинально
Принцеса Уельська Кейт вирішила розпочати новий робочий сезон із оновленої зачіски.
Днями Кейт разом із чоловіком принцом Вільямом відвідала стадіон Гілл Дікінсон у Ліверпулі у Всесвітній день запобігання самогубствам.
Публіка побачила дещо оновлений образ принцеси Уельської. Кетрін була одягнена в красивий бірюзовий штанний костюм від Edeline Lee, який раніше вже носила в Італії, а її волосся розвивалося на вітрі, укладене легкими хвилями з бічним проділом.
Ми звернули увагу, що за літо волосся Кетрін злегка вигоріло або вона знову його освітлила, а також підкоригувала довжину волосся, зрізавши кілька сантиметрів.
Раніше ми вже показували, як принцеса Уельська експериментує зі своїми зачісками, і ділилися її секретами королівського догляду за волоссям.