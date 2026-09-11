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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Принцеса Уельська оновила зачіску, але не кардинально

Принцеса Уельська Кейт вирішила розпочати новий робочий сезон із оновленої зачіски.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Кейт

Принцеса Кейт / © Getty Images

Днями Кейт разом із чоловіком принцом Вільямом відвідала стадіон Гілл Дікінсон у Ліверпулі у Всесвітній день запобігання самогубствам.

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Getty Images

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Getty Images

Публіка побачила дещо оновлений образ принцеси Уельської. Кетрін була одягнена в красивий бірюзовий штанний костюм від Edeline Lee, який раніше вже носила в Італії, а її волосся розвивалося на вітрі, укладене легкими хвилями з бічним проділом.

Принцеса Кейт / © Getty Images

Принцеса Кейт / © Getty Images

Ми звернули увагу, що за літо волосся Кетрін злегка вигоріло або вона знову його освітлила, а також підкоригувала довжину волосся, зрізавши кілька сантиметрів.

Раніше ми вже показували, як принцеса Уельська експериментує зі своїми зачісками, і ділилися її секретами королівського догляду за волоссям.

Принцеса Кейт / © Getty Images

Принцеса Кейт / © Getty Images

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