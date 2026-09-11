Яке дерево в Україні вважається оберегом від лихого ока та проблем: його варто садити біля дому

Дерево-оберіг для дому: народні прикмети / © Credits

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Здавна українці з особливою увагою ставилися до дерев, які росли біля хати. Їх сприймали не лише як прикрасу подвір’я, а й як своєрідних захисників родини. Одним із таких дерев була горобина. Її яскраві червоні ягоди вважали символом життєвої сили, захисту та добробуту. За народними віруваннями, горобина біля оселі могла захищати господарів від лихого ока, заздрості, хвороб та різних негараздів. Її також пов’язували зі спокоєм у родині та добробутом. У деяких традиціях гілочки горобини використовували як оберіг і прикріплювали біля входу до оселі.

Чому саме горобину вважали оберегом

Особливе значення в народних уявленнях мали її червоні грона. Вони залишаються на дереві восени та можуть прикрашати його навіть після опадання листя. Через це горобину сприймали як рослину, яка символізує витривалість і здатність переживати складні часи.

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У традиційній культурі дерева й рослини загалом могли виконувати оберегову функцію. Українська хата сприймалася як захищений простір, а різні рослинні символи використовувалися для його охорони від усього недоброго.

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Водночас важливо пам’ятати: наукових доказів того, що горобина буквально відводить лихе око або захищає від нещасть, немає. Це частина народної культури та вірувань, а не встановлена властивість дерева.

Чи справді варто посадити горобину біля дому

Навіть якщо не надавати прикметам містичного значення, горобина може стати гарним вибором для саду. Вона має декоративне листя, навесні вкривається білими суцвіттями, а восени прикрашається яскравими плодами. Її ягоди також приваблюють птахів, тому дерево може зробити сад більш сприятливим для природного середовища.

Горобина добре росте на сонці або в легкій напівтіні. Для неї бажаний родючий, достатньо вологий, але добре дренований ґрунт. Тобто висаджувати дерево там, де постійно застоюється вода, не варто.

Садити горобину впритул до будинку також немає потреби. Краще залишити їй достатньо місця для формування крони та кореневої системи. Конкретну відстань варто визначати з урахуванням сорту, адже одні горобини виростають приблизно до 4–8 метрів, а інші можуть бути значно вищими.

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