Какое дерево в Украине считается оберегом от плохого глаза и проблем: его следует сажать возле дома

Дерево-оберег для дома: народные приметы / © Credits

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Издавна украинцы с особым вниманием относились к деревьям, росшим возле дома. Их воспринимали не только как украшение подворья, но и как своеобразных защитников семьи. Одним из таких деревьев была рябина. Ее яркие красные ягоды считали символом жизненной силы, защиты и благополучия. По народным верованиям, рябина возле дома могла защищать хозяев от дурного глаза, зависти, болезней и различных неурядиц. Ее также связывали со спокойствием в семье и благополучием. В некоторых традициях веточки рябины использовали в качестве оберега и прикрепляли у входа в дом.

Почему именно рябину считали оберегом

Особое значение в народных представлениях имели ее красные гроздья. Они остаются на дереве осенью и могут украшать его даже после опадания листьев. Поэтому рябину воспринимали как растение, которое символизирует выносливость и способность переживать сложные времена.

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В традиционной культуре деревья и растения в целом могли выполнять обереговую функцию. Украинский дом воспринимался как защищенное пространство, а разные растительные символы использовались для его защиты от всего недоброго.

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В то же время важно помнить: научных доказательств того, что рябина буквально отводит злой глаз или защищает от несчастий, нет. Это часть народной культуры и верований, а не установленное свойство дерева.

Действительно ли стоит посадить рябину возле дома

Даже если не придавать приметам мистического значения, рябина может стать хорошим выбором для сада. Она имеет декоративные листья, весной укрывается белыми соцветиями, а осенью украшается яркими плодами. Ее ягоды также привлекают птиц, поэтому дерево может сделать сад более благоприятным для природной среды.

Рябина хорошо растет на солнце или в легкой полутени. Для нее желательна плодородная, достаточно влажная, но хорошо дренированная почва. То есть высаживать дерево там, где постоянно застаивается вода, не стоит.

Сажать рябину вплотную к дому также нет нужды. Лучше оставить достаточно места для формирования кроны и корневой системы. Конкретное расстояние следует определять с учетом сорта, ведь одни рябины вырастают примерно до 4-8 метров, а другие могут быть значительно выше.

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