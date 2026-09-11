Научите ребенка этим 5 фразам, и он станет более уверенным в себе / © Credits

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Родители часто уделяют особое внимание тому, чтобы ребенок знал азбуку, умел делиться, убирать за собой или был вежливым. Однако есть ещё один навык, который напрямую влияет на её уверенность в себе — умение найти нужные слова в сложной ситуации и, главное, не бояться их произнести, об этом рассказало издание Good Housekeeping.

Уверенность не появляется сама по себе с возрастом. Она формируется постепенно, благодаря практике, поддержке родителей и правильным словам. Поэтому существуют фразы, которые могут стать для ребенка своеобразным внутренним инструментарием на будущее.

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«Я не понимаю» или «Мне нужна помощь»

Для ребенка признать, что он чего-то не знает или не понял задание, порой сложнее, чем кажется. Важно сформировать у ребенка понимание того, что не понимать что-то — это нормально, а попросить объяснения не означает быть менее способным.

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Родители могут отрабатывать это вместе с ребенком, используя такие фразы: «Я не понял», «Можешь объяснить ещё раз?», «Что это значит?». Не менее важна и реакция взрослых, если на вопросы отвечать терпеливо, ребенок постепенно перестанет бояться обращаться за помощью.

«Я смогу с этим разобраться»

Когда ребенок сталкивается с проблемой, естественное желание родителей — сразу все исправить. Однако иногда гораздо полезнее дать ему возможность попробовать сделать всё самостоятельно. Когда детей регулярно воспринимают как способных и находчивых, со временем они начинают видеть себя именно такими. Вдохновляющие фразы вроде «У тебя получится» или «Ты разберешься» постепенно становятся частью их внутреннего голоса.

Можно даже приучить ребёнка делить сложную задачу на небольшие шаги: «Я могу делать это постепенно. Первый шаг — …», а ещё лучше — показывать собственным примером, как вы успокаиваете себя в сложной ситуации.

«Я чувствую…»

Детские эмоции бывают очень сильными, а слов, чтобы их описать, катастрофически мало. Именно поэтому ребенку важно учиться выражать то, что происходит внутри: «Я злюсь», «Мне грустно», «Я расстроен», «Мне страшно». Умение говорить о своих чувствах — важная часть эмоционального счастья. Не стоит требовать от ребёнка идеальных формулировок, главное — показать, что любые эмоции можно выражать без стыда и страха.

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Это также помогает справляться со сложными эмоциями без бурных реакций. Вместо того чтобы бросать вещи или хлопать дверью, ребенок постепенно учится просто сказать: «Я очень злюсь».

«Посмотришь на это?»

Эта фраза очень важна в мире, где ребенок рано получает доступ к смартфону и интернету. Странное сообщение, подозрительный запрос в соцсети, незнакомая ссылка или неприятный чат могут вызвать стыд или страх, и первым желанием часто становится просто всё удалить. Вместо этого стоит научить ребенка обращаться к взрослому: «Я увидел что-то странное и не знаю, что это». Важно, чтобы ребенок знал: за ошибку в интернете его не накажут, а помогут разобраться.

Также родители могут научить детей устанавливать границы в цифровом пространстве. Не отвечать на сообщения поздно вечером, выходить из изнурительных чатов и не бояться пропустить что-то важное — тоже навыки, которые стоит осваивать с детства.

«Я важен(на)»

Всего два слова, но за ними — основа здоровой самооценки. Научить ребёнка чувствовать собственную ценность — не значит воспитать эгоиста. Наоборот, это помогает осознать, что его голос, тело, безопасность, способности и чувства важны. Дети, которые чувствуют связь с близкими, поддержку и собственную ценность, обладают большими ресурсами для преодоления трудностей. Поэтому можно завести небольшую семейную традицию, например, за ужином каждый рассказывает, когда сегодня он был важен для кого-то другого.

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Иногда ответ будет совсем простым, например: «Я выгулял собаку», однако именно из таких мелких моментов и формируется осознание собственной значимости.

Уверенный в себе ребенок — это не тот, кто всегда знает правильный ответ и никогда не ошибается, а тот, кто не боится сказать «я не знаю», попросить о помощи, выразить свои чувства, обратиться к взрослому и напомнить себе: «Я важен(на)». И чем раньше эти слова войдут в его повседневную речь, тем крепче станет внутренний голос, который останется с ним и во взрослой жизни.

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