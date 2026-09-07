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Призовете беду на всю семью: никогда не оставляйте веник в этих трех местах
Обычный веник наши предки воспринимали не только как предмет уборки. В народных верованиях ему приписывали особую силу: считалось, что он способен влиять на атмосферу дома, благополучие и отношения между людьми. Именно поэтому важно было даже то, где хранить веник в доме.
Согласно давним приметам, есть по меньшей мере три места, куда его лучше не ставить. Проверьте, не стоит ли там ваш.
Ванная комната и туалет
Одним из самых неудачных мест для веника в народе считали ванную. Также его не рекомендовали оставлять в туалете.
По поверьям, хранение предмета для уборки в этих помещениях могло отрицательно сказаться на самочувствии живущих в доме людей.
Поэтому веник пытались держать как можно дальше от ванной и туалета, выбирая для него другое, более нейтральное место.
Гостиная
Казалось бы, поставить веник в неприметном углу гостиной — вполне практичное решение. Однако народные приметы предостерегают от такой привычки.
Наши предки верили, что веник в комнате, где семья проводит много времени вместе и принимает гостей, может нарушать домашнюю гармонию.
Ему даже приписывали способность провоцировать размолвки между близкими. Особенно опасались ссор между мужем и женой, а также конфликтов родителей с детьми.
Поэтому для веника лучше найти место подальше от главной комнаты дома.
За дверью
Еще одна распространенная привычка — прятать веник за дверью. Он не бросается в глаза и одновременно остается под рукой.
Но с точки зрения народных примет такое место тоже считается неудачным.
Особенно не рекомендовали оставлять веник за дверью, которая часто бывает закрыта. По старым поверьям, в таком положении он якобы теряет свою положительную силу и уже не может «защищать» дом от негатива.
Где тогда правильно хранить веник
По народным представлениям, для веника следует выбрать спокойное и незаметное место, не связываемое с негативной энергетикой.
Подойдут могут кладовая, коридор или кухня. В то же время, существовала еще одна важная примета: веник советовали ставить ручкой вверх.
Верили, что именно так он помогает оберегать благополучие дома и не позволяет негативу задерживаться в доме.
Конечно, народные приметы не имеют научного подтверждения. Однако многие такие правила передавались в украинских семьях из поколения в поколение, поэтому некоторые их соблюдают и сегодня.
FAQ
Где правильно хранить веник в доме?
По народным приметам, веник лучше всего держать в коридоре, амбаре или на кухне. Вместо этого ванную комнату, туалет и гостиную считали неудачными местами для его хранения. Также не советовали надолго прятать веник за закрытыми дверями.
Как правильно ставить веник — ручкой вверх или вниз?
По старым народным поверьям, веник нужно ставить ручкой вверх, а прутьями вниз. Считалось, что такое положение помогает сохранять положительную энергетику дома и защищать его от проблем.