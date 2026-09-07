Призовете беду на всю семью: никогда не оставляйте веник в этих трех местах

Где можно хранить веник / © pexels.com

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Согласно давним приметам, есть по меньшей мере три места, куда его лучше не ставить. Проверьте, не стоит ли там ваш.

Ванная комната и туалет

Одним из самых неудачных мест для веника в народе считали ванную. Также его не рекомендовали оставлять в туалете.

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По поверьям, хранение предмета для уборки в этих помещениях могло отрицательно сказаться на самочувствии живущих в доме людей.

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Поэтому веник пытались держать как можно дальше от ванной и туалета, выбирая для него другое, более нейтральное место.

Гостиная

Казалось бы, поставить веник в неприметном углу гостиной — вполне практичное решение. Однако народные приметы предостерегают от такой привычки.

Наши предки верили, что веник в комнате, где семья проводит много времени вместе и принимает гостей, может нарушать домашнюю гармонию.

Ему даже приписывали способность провоцировать размолвки между близкими. Особенно опасались ссор между мужем и женой, а также конфликтов родителей с детьми.

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Поэтому для веника лучше найти место подальше от главной комнаты дома.

За дверью

Еще одна распространенная привычка — прятать веник за дверью. Он не бросается в глаза и одновременно остается под рукой.

Но с точки зрения народных примет такое место тоже считается неудачным.

Особенно не рекомендовали оставлять веник за дверью, которая часто бывает закрыта. По старым поверьям, в таком положении он якобы теряет свою положительную силу и уже не может «защищать» дом от негатива.

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Где тогда правильно хранить веник

По народным представлениям, для веника следует выбрать спокойное и незаметное место, не связываемое с негативной энергетикой.

Подойдут могут кладовая, коридор или кухня. В то же время, существовала еще одна важная примета: веник советовали ставить ручкой вверх.

Верили, что именно так он помогает оберегать благополучие дома и не позволяет негативу задерживаться в доме.

Конечно, народные приметы не имеют научного подтверждения. Однако многие такие правила передавались в украинских семьях из поколения в поколение, поэтому некоторые их соблюдают и сегодня.

FAQ

Где правильно хранить веник в доме?

По народным приметам, веник лучше всего держать в коридоре, амбаре или на кухне. Вместо этого ванную комнату, туалет и гостиную считали неудачными местами для его хранения. Также не советовали надолго прятать веник за закрытыми дверями.

Как правильно ставить веник — ручкой вверх или вниз?

По старым народным поверьям, веник нужно ставить ручкой вверх, а прутьями вниз. Считалось, что такое положение помогает сохранять положительную энергетику дома и защищать его от проблем.

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