Как распознать настоящее сливочное масло: что проверить в магазине и дома

Как проверить масло на подлинность

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Сливочное масло относится к продуктам, которые нередко фальсифицируют, заменяя часть молочного жира более дешевыми немолочными жирами. Проблема вполне реальна, Госпродпотребслужба назвала наличие жиров немолочного происхождения одним из самых распространенных нарушений при производстве масла. А во время проверок в марте 2026 фальсифицированными оказались 5 из 7 исследованных образцов сливочного масла. В то же время эти результаты касаются конкретных отобранных образцов и не означают, что такова доля фальсификата на всем украинском рынке.

Распознать подозрительный продукт можно еще в магазине, а после покупки провести несколько несложных проверок на дому. Лучше всего оценивать не один отдельный признак, а сразу несколько — от информации на упаковке до того, как масло смотрится и плавится.

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Начните с этикетки

Первое, что следует проверить, — точное название продукта. На упаковке должно быть указано, что это самое сливочное масло, а не спред, маргарин или другой жировой продукт.

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Далее прочтите состав. Сливочное масло производят из молочного жира. По ГОСТ 4399:2005 в нем не допускается замена молочного жира растительным. Поэтому пальмовое, кокосовое и другие растительные масла как замена молочного жира в составе — очевидный признак, что перед вами другой продукт.

В то же время сама надпись о соответствии ДСТУ не может защитить от преднамеренной фальсификации этикетки. Поэтому следует также проверять изготовителя, дату изготовления, срок годности и условия хранения. Именно на эти данные советует обращать внимание Госпродпотребслужба.

Обязательно ли настоящее масло должно быть 82,5%

На упаковках сливочного масла часто наблюдается жирность 82–82,5%, поэтому именно эту цифру нередко воспринимают как главный признак натурального продукта. И для этого есть основание: по действующим требованиям к молочным продуктам масло должно содержать не менее 80% и менее 90% молочного жира.

То есть 82,5% — вполне типичный показатель для сливочного масла, но это не единственная допустимая цифра. Главное не то чтобы на пачке было написано именно «82,5%», а чтобы жир в продукте был молочного происхождения и его количество соответствовало установленным требованиям.

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В то же время, сама цифра на этикетке не может защитить покупателя от фальсификата. Если производитель заменил часть молочного жира растительным, но не указал это в составе, определить такую замену только по надписи «82,5%» невозможно. Поэтому 82,5% можно считать нормальной жирностью сливочного масла.

Посмотрите на цвет и срез

После открывания пачки обратите внимание на самое масло. Его цвет должен быть однородным по всей массе. По рекомендациям Госпотребпотребслужбы, качественное масло не должно быть ни слишком желтым, ни белоснежным. Свежий срез должен быть слабо блестящим и преимущественно сухим, хотя допускаются единичные мелкие капли влаги.

Важны также вкус и запах. Для сливочного масла характерен чистый сливочный вкус и запах без посторонних оттенков. Прогорклый, затхлый или другой необычный запах может свидетельствовать о проблемах качества или хранения продукта, хотя сам по себе не доказывает наличие растительного жира.

Как проверить сливочное масло в домашних условиях

Как провести тест с горячей водой

Один из самых простых домашних способов, который предлагает Госпродпотребслужба — проверить, как масло ведет себя в горячей воде. Налейте в прозрачный стакан воду примерно 60 °C, положите туда чайную ложку масла и перемешайте.

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Популярный тест предполагает, что сливочное масло при плавлении образует сверху желтый жировой слой, а вода под ним становится беловатой. Если на поверхности образуется большое прозрачное жировое пятно, а вода остается почти прозрачной, это может вызвать подозрение относительно состава продукта.

Оставьте масло при комнатной температуре

Отрежьте небольшой кусочек масла, положите его на тарелку и оставьте при комнатной температуре. Сливочное масло постепенно станет более мягким, но должно сохранять более или менее однородную консистенцию.

Обратите внимание на его поверхность. Если при размягчении на ней появляется много отдельных капель жидкости, это может являться поводом усомниться в составе продукта. Такой признак иногда связывают с маргарином или другими жировыми смесями.

Проверьте, как замороженное масло режется

Еще один способ — проверить консистенцию хорошо охлажденного или замороженного масла. Положите его в морозильную камеру, а затем попытайтесь отрезать кусочек ножом.

Сливочное масло после сильного охлаждения становится жестким, поэтому резать его будет сложнее. Однако оно не должно полностью рассыпаться на мелкие крошки под ножом. Если продукт сильно крошится, имеет неоднородную структуру или буквально распадается во время нарезки, это может являться поводом обратить внимание на его качество и состав.

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