Как заморозить яйца на целый год: важное правило, о котором многие не знают

Как правильно замораживать яйца / © Associated Press

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Яйца можно хранить в морозильной камере до года, однако просто положить туда упаковку не получится. Чтобы после размораживания продукт оставался пригодным для приготовления блюд, для целых яиц, белков и желтков нужно использовать разные способы.

Об этом сообщило издание Martha Stewart.

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Как заморозить яичные белки

Белки довольно хорошо переносят замораживание. Удобнее всего отделить их от желтков и разлить по одному в ячейки формы для льда. После полного замерзания кубики можно переложить в герметичный контейнер или пакет и указать на нём дату.

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Такой способ позволяет размораживать именно то количество белков, которое необходимо для конкретного рецепта. В морозильной камере они могут храниться до года.

Почему желтки нельзя просто положить в морозилку

С желтками ситуация сложнее. При замораживании без предварительной подготовки они могут загустеть и превратиться в плотную желеобразную массу. Вернуть первоначальную консистенцию после этого уже не удастся.

Чтобы этого избежать, в желтки нужно добавить соль или сахар в зависимости от того, для каких блюд их планируется использовать. На четыре желтка для соленых блюд достаточно 1/8 чайной ложки соли, а для сладких — 1,5 чайной ложки сахара.

После этого смесь следует переложить в герметичный контейнер. На нём следует указать не только дату, но и то, что именно было добавлено — соль или сахар. Желтки также можно хранить в замороженном виде до года.

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Как заморозить целые яйца

Если в дальнейшем яйца планируется использовать целиком, белки и желтки разделять необязательно. Их нужно разбить, перемешать примерно так же, как перед приготовлением омлета, а затем перелить в герметичный контейнер.

В таком виде яйца могут храниться в морозильной камере до года.

В то же время нельзя замораживать сырые яйца прямо в скорлупе. При замерзании жидкость расширяется, из-за чего скорлупа может треснуть.

Не рекомендуется замораживать и яйца, сваренные вкрутую: после размораживания белок становится водянистым и резиновым. Излишки таких яиц лучше оставить в холодильнике и употребить в течение недели.

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Как правильно размораживать яйца

Независимо от того, были ли заморожены белки, желтки или смесь целых яиц, лучше всего оставить их на ночь в холодильнике. Размораживать продукт при комнатной температуре или в тёплой воде не следует из-за риска размножения вредных бактерий.

Если времени мало, герметично закрытую ёмкость можно поставить в холодную воду и менять воду примерно каждые 30 минут, пока продукт не разморозится.

После замораживания консистенция яиц может немного измениться. Поэтому их лучше использовать в блюдах, где они полностью подвергаются термической обработке и смешиваются с другими продуктами. Это могут быть омлеты, фриттаты, яичница, запеканки, жареный рис, торты, маффины или печенье. Для блюд, в которых особенно важна нежная текстура самого яйца, лучше использовать свежий продукт.

Напомним, ранее мы сообщали о самом быстром и эффективном способе проверить свежесть куриного яйца.

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