Как правильно на украинском называть зеленый лук: этих слов вы точно не знали

Как говорить на украинском правильно / © Фото из открытых источников

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Привычный для всех зеленый лук имеет в украинском языке не одно название. Одни слова являются общеупотребительными, другие — диалектные, а некоторые обозначают не все растение, а только его зеленую часть. Поэтому «перо», «цибулиння» или «цибахи» не всегда можно считать полными синонимами, хотя в повседневной речи их часто используют именно так. Украинский язык сохранил немало интересных названий этого популярного овоща.

Зеленый лук — самое распространенное название

Проще и вполне правильно говорить «зеленый лук». Именно так называют молодой лук с нежными зелеными листьями, который добавляют в салаты, супы, окрошки и другие блюда.

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В профессиональной кулинарной литературе также употребляют название «лук-перо», когда речь идет о зеленой части проросшего лука.

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Перо или перья лука

Слова «перо» и «перья лука» описывают длинные зеленые листья растения. Поэтому можно сказать: «нарежьте перья зеленого лука». Это не отдельное название овоща, а название его зеленой части.

Еще одно интересное слово — «луковица». Оно также связано с зеленой надземной частью лука и может использоваться в зависимости от контекста.

Луковицы и лук: интересные региональные названия

Украинские диалекты сохранили еще несколько необычных вариантов. В некоторых западных регионах зеленую часть лука могут называть луковичками. А на юге можно услышать слово «цыбух». Эти названия придают украинскому языку особый местный колорит.

Также встречаются слова «зелень», «лук», а в отдельных народных источниках упоминают образное название «перьяк». В то же время, слово «зелень» является очень широким понятием и может означать укроп, петрушку, кинзу и другие растения, поэтому использовать его как точное название зеленого лука не всегда уместно.

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