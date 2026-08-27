В Непале во время разрушительного наводнения без вести пропала группа туристов из Украины: что говорят в МИД

Наводнение в Непале / © АР

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Около полусотни украинцев числятся пропавшими без вести во время ужасающего наводнения в Непале. Как сообщили в украинском МИД, непальская полиция сообщила, что судьба 53 наших граждан пока неизвестна.

Среди пропавших без вести украинцев — 46 человек из туристической группы, которая находилась непосредственно в зоне стихийного бедствия. В настоящее время с ними нет связи. Наши посольства в Индии и Китае поддерживают постоянные контакты с соответствующими органами по вопросам проведения поисковых операций.

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На данный момент подтверждена информация о том, что в результате сильного наводнения в Непале погибло не менее 162 человек. Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Екатерины Федорченко.

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Разрушительный поток и сотни пропавших туристов

Эти кадры потрясли мир: камера наблюдения зафиксировала, как мощный поток воды сметает на своём пути дома вместе с людьми.

Внезапный паводок обрушился на популярный среди туристов горный регион на границе Непала с Китаем. По предположениям специалистов, причиной катастрофы мог стать огромный кусок льда, который откололся в горах и упал в реку.

Улицы городов и поселков покрыты метровым слоем жидкой грязи. Спасатели работают изо всех сил — кое-где им удается вытащить жертв стихии из каменных ловушек. Основные поиски проводятся с помощью вертолетов.

«Я был на террасе, и селевой поток затопил также и верхний этаж. Он спал всего около часа. Мою жену похоронил селевой поток… Меня спас вертолёт через 4–5 часов», — рассказывает местный житель, которому удалось выжить.

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На данный момент известно о 162 погибших. Более пятисот туристов — в том числе более 400 иностранцев — числятся пропавшими без вести. В этой ловушке оказалась и группа украинских путешественников, с которыми до сих пор нет связи.

Реакция МИД Украины и поручения дипломатам

Главный дипломат Украины выразил искренние соболезнования семьям жертв наводнения в Непале и солидарность с пострадавшей страной. Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что уже поручил дипломатическим учреждениям держать ситуацию под круглосуточным контролем.

«Мы внимательно следим за сообщениями об украинских гражданах, которые числятся пропавшими без вести в пострадавших районах. Я поручил нашим посольствам в Индии и Китае, а также нашему почетному консулу в Непале поддерживать тесный контакт с соответствующими органами власти и принимать все необходимые меры в ходе поисково-спасательных операций», — заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Удивительное спасение слонов

Тем временем в сети набирает популярность видео с необычным спасением слонов, унесённых наводнением.

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Пять животных оказались в плену бурного потока воды, который унес их из Непала аж до соседней Индии. После того как властям удалось закрыть технологическую плотину и снизить давление воды, взрослые слоны самостоятельно вытащили слонят из водоворота и вышли на берег. Впоследствии спасённая семья животных вернулась в лес невредимой.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: 53 УКРАИНЦА ПРОПАЛИ В НЕПАЛЕ после УЖАСНОГО НАВОДНЕНИЯ | ТСН 10:00 27 августа

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