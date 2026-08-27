"Времени у Путина не так много": эксперт объяснил, почему Кремль может спешить завершить войну

Путин / © Associated Press

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В Кремле могут спешить достичь результата в войне, поскольку затягивание конфликта создает все большее количество вопросов у российского руководства. Документ с восемью сценариями окончания войны, якобы содержащий оценку лишь 7% шансов на победу РФ, может показывать, что даже внутри России нет уверенности в заявленных целях Кремля .

Об этом сказал политолог Петр Олещук, пишет «КИЕВ24».

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В частности, он прокомментировал подлинность и содержание документа.

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«Я думаю, такой документ вполне мог существовать. То, что там описано, достаточно тривиальные вещи, которые, очевидно, Путин не хочет признавать. Другой вопрос – для кого это все слили? Показать российскому руководству, что элиты не очень уверены в его победе? Путин это и так знает, поэтому он спешит, наращивает удары по Украине, ведь "нужно победу одержать побыстрее", - говорит он.

В реальности, добавляет Олещук, ситуация, в которой оказался Путин, очень сложна.

«Времени у Путина остается не так много. Он всем пообещал, а если весной этой победы не будет, что тогда? Что он будет рассказывать богатейшим людям в России, которых он заставляет напоминать продолжение войны, которая, очевидно, не имеет смысла? И нет победного сценария. Есть более положительные, менее позитивные», — завершил политолог.

Напомним, хакерская группа Black8Mirror обнародовала скриншоты аналитической записки, которую якобы подготовил глава российского Сбербанка Герман Греф. В документе рассматриваются восемь возможных сценариев завершения войны России против Украины. Самый вероятный сценарий — заморозка войны по линии фронта с частичным снятием санкций. Его вероятность оценивается в 32%. «Корейский» сценарий – прекращение активных боевых действий без формального мирного соглашения – оценивается в 22%. Затяжная война еще на 2–3 года – 15%. Мир на условиях России – 12%. Решающее военное преимущество РФ — всего 7%. Для такого сценария России, по оценке авторов документа, потребовалась бы новая мобилизация на 300–500 тысяч человек. Компромиссный мир – 5%. Мир на условиях Украины - всего 2%. Еще 5% отведены на так называемые черные лебеди — от ядерной эскалации и столкновения РФ и НАТО до возможного переворота в России.

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