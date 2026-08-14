Провал планов Путина: Украина передала команде Трампа секретный документ по Донбассу

Пезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп / © Getty Images

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Киев передал администрации президента США Дональда Трампа аналитический документ, доказывающий невозможность захвата Россией всего Донбасса даже до конца 2027 года. Цель этой цели — разрушить главный аргумент Кремля в мирных переговорах о якобы неизбежной военной победе оккупантов.

Об этом сообщает The Kyiv Independent со ссылкой на соответствующий документ, с которым ознакомилась редакция.

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Провал российского наступления на Донбассе

Россия продолжает упорно требовать от Украины полностью выйти из территории Донецкой и Луганской областей как ключевое условие для начала любого мирного процесса. Фактически Москва хочет получить путем шантажа те территории, которые ее армия оказалась неспособна захватить на поле боя в течение многих месяцев непрерывных штурмов.

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Однако украинская сторона обращает внимание Вашингтона на то, что темпы продвижения оккупантов на фронте катастрофически упали и составляют менее 100 квадратных километров в месяц. Сегодня Украина продолжает уверенно контролировать более пятой части Донецкой области (около 21-22%) и при такой скорости наступления достижения территориальных целей Кремля потенциально откладывается на период после 2027 года.

Угроза масштабной мобилизации в РФ

В переданном документе Киев также серьезно предупреждает американских партнеров, что Владимир Путин попытается компенсировать свои фронтовые неудачи за счет массового призыва. Российское руководство активно рассматривает возможность мобилизовать до 500 тысяч дополнительных военных уже после завершения сентябрьских парламентских выборов в РФ.

Такая острая потребность в живой силе возникла из-за рекордных потерь русской армии. Согласно украинским данным, только за июль оккупанты потеряли около 42 800 солдат, а также около 14 тысяч единиц военной техники, что делает текущую систему вербовки с помощью финансовых стимулов абсолютно неэффективной.

Ушибы по экономике РФ и дефицит систем Patriot

Отдельным пунктом в отчете выделена успешная кампания Украины по уничтожению российской инфраструктуры, что повышает для агрессора цену ведения войны. Благодаря точным ударам нефтеперерабатывающие мощности РФ сократились более чем на 30%, что нанесло Кремлю ущерб на сумму около 15 миллиардов долларов, а в Черном и Азовском морях было поражено около 200 судов вражеского теневого флота.

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В то же время, Киев откровенно указывает команде Трампа на свою главную уязвимость на поле боя — критическое истощение запасов ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot. В документе отмечается, что во время российской атаки 5 августа враг выпустил 24 баллистические ракеты, и ни одна из них не была сбита из-за полного отсутствия ракет PAC-2 и PAC-3, жизненно необходимых для защиты городов.

В Белом доме официально подтвердили журналистам факт получения этой оценки украинской стороны.

«У президента есть гуманистическое сердце и хочет, чтобы эта война была урегулирована, чтобы бессмысленные убийства прекратились. Он и его команда остаются преданными продолжению конструктивной роли в завершении войны, и он оптимистично настроен по поводу того, что мы в конце концов заключим мирное соглашение», — прокомментировал ситуацию представитель администрации Трампа.

Напомним, война зашла в тупик и Путин в отчаянии готовится к самому худшему . Кремль боится бунтов, планирует военное положение и тотальную мобилизацию.

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