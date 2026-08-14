Провал планів Путіна: Україна передала команді Трампа секретний документ щодо Донбасу

Пезидент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп / © Getty Images

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Київ передав адміністрації президента США Дональда Трампа аналітичний документ, який доводить неможливість захоплення Росією всього Донбасу навіть до кінця 2027 року. Ця оцінка має на меті зруйнувати головний аргумент Кремля у мирних переговорах про нібито неминучу військову перемогу окупантів.

Про це повідомляє The Kyiv Independent з посиланням на відповідний документ, з яким ознайомилась редакція.

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Провал російського наступу на Донбасі

Росія продовжує наполегливо вимагати від України повністю вийти з території Донецької та Луганської областей як ключову умову для початку будь-якого мирного процесу. Фактично Москва хоче отримати шляхом шантажу ті території, які її армія виявилася нездатною захопити на полі бою протягом багатьох місяців безперервних штурмів.

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Проте українська сторона звертає увагу Вашингтона на те, що темпи просування окупантів на фронті катастрофічно впали і наразі становлять менше ніж 100 квадратних кілометрів на місяць. Сьогодні Україна продовжує впевнено контролювати понад п’яту частину Донецької області (близько 21-22%), і за такої швидкості наступу досягнення територіальних цілей Кремля потенційно відкладається на період після 2027 року.

Загроза масштабної мобілізації в РФ

У переданому документі Київ також серйозно попереджає американських партнерів про те, що Володимир Путін спробує компенсувати свої фронтові невдачі за рахунок масового призову. Російське керівництво активно розглядає можливість мобілізувати до 500 тисяч додаткових військових вже після завершення вересневих парламентських виборів у РФ.

Така гостра потреба в живій силі виникла через рекордні втрати російської армії. Згідно з українськими даними, лише за липень окупанти втратили близько 42 800 солдатів, а також близько 14 тисяч одиниць військової техніки, що робить поточну систему вербування за допомогою фінансових стимулів абсолютно неефективною.

Удари по економіці РФ та дефіцит систем Patriot

Окремим пунктом у звіті виділено успішну кампанію України зі знищення російської інфраструктури, що підвищує для агресора ціну ведення війни. Завдяки точним ударам нафтопереробні потужності РФ скоротилися на понад 30%, що завдало Кремлю збитків на суму близько 15 мільярдів доларів, а в Чорному та Азовському морях було уражено близько 200 суден ворожого тіньового флоту.

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Водночас Київ відверто вказує команді Трампа на свою головну вразливість на полі бою — критичне виснаження запасів ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. У документі зазначається, що під час російської атаки 5 серпня ворог випустив 24 балістичні ракети, і жодна з них не була збита через повну відсутність ракет PAC-2 та PAC-3, які є життєво необхідними для захисту міст.

У Білому домі офіційно підтвердили журналістам факт отримання цієї оцінки від української сторони.

«Президент має гуманістичне серце і хоче, щоб ця війна була врегульована, аби безглузді вбивства припинилися. Він та його команда залишаються відданими продовженню конструктивної ролі у завершенні війни, і він оптимістично налаштований щодо того, що ми врешті-решт укладемо мирну угоду», — прокоментував ситуацію представник адміністрації Трампа.

Нагадаємо, війна зайшла до глухого кута і Путін у відчаї готується до найгіршого. Кремль боїться бунтів, планує воєнний стан і тотальну мобілізацію.

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