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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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До України повертається сильна спека: якою буде погода в областях 15 серпня

Тепла погода чекає на українців 15 серпня, проте у низці західних областей синоптики застерігають про критичне обміління річок і загрозу пересихання водойм.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Погода

Погода / © ТСН

Без опадів, із невеликою хмарністю та спекою до +33°C пройде 15 серпня в Україні. Водночас у низці західних областей синоптики оголосили про гідрологічну небезпеку через критичне зниження рівня води в річках.

ТСН зібрав усі подробиці щодо погоди в Україні 15 серпня.

Погода в Україні 15 серпня: прогноз Укргідрометцентру

За даними Українського гідрометеорологічного центру, 15 серпня на всій території країни очікується невелика хмарність, опадів не передбачається. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с.

Нічна температура повітря коливатиметься від 8° до 13° тепла. Удень стовпчики термометрів піднімуться до 23–28°. Найспекотніше буде на Закарпатті — там повітря прогріється до 30–33°.

А найпрохолодніше — на сході та північному сході країни, де температура становитиме 20–25°.

Погода 15 серпня. / © Укргідрометцентр

Погода 15 серпня. / © Укргідрометцентр

Попередження про стихійні явища 15 серпня — що варто знати

Синоптики застерігають, що у період із 15 по 25 серпня через тривалу суху погоду на річках у басейнах Дністра (у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях), Сяну (Львівщина) та суббасейну Західного Бугу (Львівська і Волинська області) очікується подальше зниження рівнів води.

Показники можуть впасти до найнижчих значень за весь період спостережень, а на окремих ділянках — навіть нижче за них. Через брак опадів рівень води в річках критично впаде. Дрібні річки місцями можуть пересохнути. Це ускладнить роботу місцевих водоканалів та господарств. Через загрозу оголошено ІІІ (коричневий) рівень небезпеки.

Попередження про стихійні гідрологічні явища / © Укргідрометцентр

Попередження про стихійні гідрологічні явища / © Укргідрометцентр

Погода у Києві 15 серпня — що прогнозують

Як повідомляє Український гідрометеорологічний центр, по території Київщини та в місті Києві очікується невелика хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Температура по області вночі становитиме 8–13°, вдень — 23–28°.

У Києві вночі очікується 11–13°, а вдень стовпчики термометрів покажуть близько 25°.

Погода у Львові 15 серпня — прогноз синоптиків

За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, по Львівській області передбачається мінлива хмарність, без опадів. Уночі та вранці можливий слабкий туман із погіршенням видимості до 500–1000 метрів.

Вітер південно-східний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 9–14°, вдень — 28–33° тепла.

У Львові також очікується мінлива хмарність та відсутність опадів, уночі та вранці — слабкий туман. Вітер південно-східний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 10–12°, вдень — 29–31° тепла.

Якою буде погода у Дніпрі — прогноз на 15 серпня

Гідрометеорологічний центр Дніпропетровської та Донецької областей інформує, що 15 серпня в регіоні очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5–10 м/с.

По Дніпропетровській області температура повітря вночі становитиме 9–14°, вдень — 24–29°. У Дніпрі очікується від 12° до 14° вночі та 24–26° удень.

Погода у Харкові — на що очікувати 15 серпня

За даними Гідрометеорологічного центру Харківської та Луганської областей, на Харківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме 7–12°, вдень — 22–27°.

У Харкові опадів не прогнозують. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Показники температури: вночі 10–12°, вдень 24–26°.

Погода в Одесі 15 серпня: що відомо

Як повідомляє Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів, вздовж узбережжя Одещини очікуються безпечні погодні умови. Прогнозують північно-східний вітер зі швидкістю 6–11 м/с, без опадів. Хвилювання моря буде легким, а рівні води вздовж узбережжя — безпечними.

Температура повітря вночі становитиме 16–21°, вдень — 24–29°. Температура морської води триматиметься на рівні 22–23°.

Нагадаємо, погода взимку може розвиватися за двома основними сценаріями: в Україні можливий або тривалий сухий мороз, або відносно тепла й волога погода з частими відлигами та опадами.

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