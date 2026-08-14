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До України повертається сильна спека: якою буде погода в областях 15 серпня
Тепла погода чекає на українців 15 серпня, проте у низці західних областей синоптики застерігають про критичне обміління річок і загрозу пересихання водойм.
Без опадів, із невеликою хмарністю та спекою до +33°C пройде 15 серпня в Україні. Водночас у низці західних областей синоптики оголосили про гідрологічну небезпеку через критичне зниження рівня води в річках.
ТСН зібрав усі подробиці щодо погоди в Україні 15 серпня.
Погода в Україні 15 серпня: прогноз Укргідрометцентру
За даними Українського гідрометеорологічного центру, 15 серпня на всій території країни очікується невелика хмарність, опадів не передбачається. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с.
Нічна температура повітря коливатиметься від 8° до 13° тепла. Удень стовпчики термометрів піднімуться до 23–28°. Найспекотніше буде на Закарпатті — там повітря прогріється до 30–33°.
А найпрохолодніше — на сході та північному сході країни, де температура становитиме 20–25°.
Попередження про стихійні явища 15 серпня — що варто знати
Синоптики застерігають, що у період із 15 по 25 серпня через тривалу суху погоду на річках у басейнах Дністра (у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях), Сяну (Львівщина) та суббасейну Західного Бугу (Львівська і Волинська області) очікується подальше зниження рівнів води.
Показники можуть впасти до найнижчих значень за весь період спостережень, а на окремих ділянках — навіть нижче за них. Через брак опадів рівень води в річках критично впаде. Дрібні річки місцями можуть пересохнути. Це ускладнить роботу місцевих водоканалів та господарств. Через загрозу оголошено ІІІ (коричневий) рівень небезпеки.
Погода у Києві 15 серпня — що прогнозують
Як повідомляє Український гідрометеорологічний центр, по території Київщини та в місті Києві очікується невелика хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.
Температура по області вночі становитиме 8–13°, вдень — 23–28°.
У Києві вночі очікується 11–13°, а вдень стовпчики термометрів покажуть близько 25°.
Погода у Львові 15 серпня — прогноз синоптиків
За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, по Львівській області передбачається мінлива хмарність, без опадів. Уночі та вранці можливий слабкий туман із погіршенням видимості до 500–1000 метрів.
Вітер південно-східний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 9–14°, вдень — 28–33° тепла.
У Львові також очікується мінлива хмарність та відсутність опадів, уночі та вранці — слабкий туман. Вітер південно-східний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 10–12°, вдень — 29–31° тепла.
Якою буде погода у Дніпрі — прогноз на 15 серпня
Гідрометеорологічний центр Дніпропетровської та Донецької областей інформує, що 15 серпня в регіоні очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5–10 м/с.
По Дніпропетровській області температура повітря вночі становитиме 9–14°, вдень — 24–29°. У Дніпрі очікується від 12° до 14° вночі та 24–26° удень.
Погода у Харкові — на що очікувати 15 серпня
За даними Гідрометеорологічного центру Харківської та Луганської областей, на Харківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме 7–12°, вдень — 22–27°.
У Харкові опадів не прогнозують. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Показники температури: вночі 10–12°, вдень 24–26°.
Погода в Одесі 15 серпня: що відомо
Як повідомляє Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів, вздовж узбережжя Одещини очікуються безпечні погодні умови. Прогнозують північно-східний вітер зі швидкістю 6–11 м/с, без опадів. Хвилювання моря буде легким, а рівні води вздовж узбережжя — безпечними.
Температура повітря вночі становитиме 16–21°, вдень — 24–29°. Температура морської води триматиметься на рівні 22–23°.
Нагадаємо, погода взимку може розвиватися за двома основними сценаріями: в Україні можливий або тривалий сухий мороз, або відносно тепла й волога погода з частими відлигами та опадами.