Якою може бути прийдешня зима 2027: синоптики окреслили два сценарії

Зима (ілюстративне фото) / © Pixabay

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Погода взимку може розвиватися за двома основними сценаріями: в Україні можливий або тривалий сухий мороз, або відносно тепла й волога погода з частими відлигами та опадами.

Такі сценарії ґрунтуються на сезонних картах імовірності баричних систем Copernicus Climate Data Store, пише "Телеграф".

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Погода значною мірою залежатиме від того, які атмосферні процеси переважатимуть над Європою. Циклони — області низького тиску — зазвичай приносять хмарність, опади та вітер, тоді як антициклони формують суху, ясну й маловітряну погоду.

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Сухо та морозно

За першим сценарієм над Скандинавією або європейською частиною континенту може сформуватися потужний і стійкий антициклон.

Він здатен блокувати надходження вологих повітряних мас з Атлантики. У такому разі на кілька тижнів може встановитися суха морозна погода практично без опадів.

Тривалі морози за відсутності достатнього снігового покриву можуть спричинити сильніше промерзання ґрунту та становити ризик для озимих культур.

Відлиги, сніг і дощ

Другий сценарій передбачає активні атлантичні циклони, які регулярно надходитимуть до Європи.

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Тоді зима може бути вологою, вітряною та відносно теплою, з частими відлигами. Снігопади при цьому можуть змінюватися дощами, а температура — часто коливатися біля нуля.

Який із цих сценаріїв переважатиме, залежатиме від розташування та стійкості атмосферних центрів протягом зими.

Раніше ми писали, що в Індійському та Тихому океанах одночасно розвиваються два кліматичні феномени, що суттєво змінить погоду в Північній півкулі взимку.

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