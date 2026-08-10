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Принц та принцеса Уельські поділилися гарною новиною
Принц і принцеса Уельські зараз проводять свою традиційну літню відпустку подалі від загальної уваги разом зі своїми дітьми, але їхній фонд продовжує активно працювати.
Стало відомо, що Кейт та Вільям отримали значну фінансову підтримку для реалізації своїх майбутніх проєктів.
Згідно з останніми фінансовими звітами Королівського фонду принца та принцеси Уельських, їхня благодійна діяльність має величезний вплив за кордоном.
У звіті за 2025 рік зазначено, що Фонд отримав 8 694 668 фунтів стерлінгів доходу від організації «Американські друзі», зареєстрованої в штаті Делавер, США. Це майже на 4 мільйони фунтів стерлінгів більше, ніж у попередньому році, коли дохід склав 4 885 719 фунтів стерлінгів 2024 року.
Організація "Американські друзі Королівського фонду принца і принцеси Уельських" описується як "незалежно керована організація" з " інтересами, які збігаються" і демонструє свій дохід зі США, повідомляє журнал Hello!.
У заяві також йдеться: «Американські друзі підтримують програми та ініціативи Королівського фонду, приділяючи основну увагу проєктам, які впливають у міжнародному масштабі».
Королівський фонд – це спільна благодійна організація Вільяма та Кейт, через яку вони реалізують свої основні проєкти. Згідно зі звітом, 2025 року сукупний дохід фонду перевищив 19 мільйонів фунтів стерлінгів, а витрати становили 16 мільйонів фунтів стерлінгів.