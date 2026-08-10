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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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1847
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Принц та принцеса Уельські поділилися гарною новиною

Принц і принцеса Уельські зараз проводять свою традиційну літню відпустку подалі від загальної уваги разом зі своїми дітьми, але їхній фонд продовжує активно працювати.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Вільям та Кейт

Вільям і Кейт / © Associated Press

Стало відомо, що Кейт та Вільям отримали значну фінансову підтримку для реалізації своїх майбутніх проєктів.

Згідно з останніми фінансовими звітами Королівського фонду принца та принцеси Уельських, їхня благодійна діяльність має величезний вплив за кордоном.

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Getty Images

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Getty Images

У звіті за 2025 рік зазначено, що Фонд отримав 8 694 668 фунтів стерлінгів доходу від організації «Американські друзі», зареєстрованої в штаті Делавер, США. Це майже на 4 мільйони фунтів стерлінгів більше, ніж у попередньому році, коли дохід склав 4 885 719 фунтів стерлінгів 2024 року.

Організація "Американські друзі Королівського фонду принца і принцеси Уельських" описується як "незалежно керована організація" з " інтересами, які збігаються" і демонструє свій дохід зі США, повідомляє журнал Hello!.

У заяві також йдеться: «Американські друзі підтримують програми та ініціативи Королівського фонду, приділяючи основну увагу проєктам, які впливають у міжнародному масштабі».

Принц Вільям та принцеса Кейт / © Associated Press

Принц Вільям та принцеса Кейт / © Associated Press

Королівський фонд – це спільна благодійна організація Вільяма та Кейт, через яку вони реалізують свої основні проєкти. Згідно зі звітом, 2025 року сукупний дохід фонду перевищив 19 мільйонів фунтів стерлінгів, а витрати становили 16 мільйонів фунтів стерлінгів.

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