Син кронпринцеси Метте-Маріт їде з Осло: стало відомо, де він житиме

Принц Сверре Магнус / © Getty Images

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Королівський дім Норвегії оголосив, що молодий принц розпочне навчання в університеті цієї осені. Принц Сверре Магнус піде стопами іспанської інфанти Софії, вступивши до того ж навчального закладу Forward College і відвідає ті самі три європейські столиці.

"Королівський дім оголошує, що принц Сверре Магнус розпочне навчання за програмою бакалаврату ділового адміністрування в коледжі Forward цієї осені", — офіційно заявив навчальний заклад. Його трирічна програма розпочнеться у Лісабоні, де він, окрім іншого, вивчатиме економіку, статистику та бухгалтерський облік. Потім він переїде до інших міст: другий рік проведе у Парижі, а третій — у Берліні.

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Принц Сверре Магнус і принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Нагадаємо, молодша дочка короля Філіпа VI та королеви Летиції — Софія — обрала Forward College для вивчення політології та міжнародних відносин і переїхала до Лісабона у вересні 2025 року. Там вона завершила перший рік навчання, а після цього літа переїде до Парижа, щоб розпочати другий. А 2027 року вона відвідає кампус у Берліні, столиці Німеччини.

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Інфанта Софія / © Getty Images

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