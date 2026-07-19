Норвезька кронпринцеса звернулася до підданих після пересадки легень: що вона сказала

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

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Кронпринцесу Норвегії Метте-Маріт виписано з лікарні після пересадки легень, повідомила у вівторок прес-служба палацу. Її стан "настільки добрий, наскільки це можливо", - сказав її лікар, і за її реабілітацією уважно стежитимуть протягом наступних шести місяців.

Очікується, що в період реабілітації вона не братиме участі в офіційних заходах. Її чоловік, спадкоємець принц Гокон, продовжить виконувати офіційні обов'язки в цей період, але внесе деякі корективи, щоб проводити час із дружиною.

Кронпринцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон / © Associated Press

«Стан спадкової принцеси настільки добрий, наскільки це можливо за обставин, що склалися», — каже Аре Гольм, завідувач відділення респіраторної медицини в університетській лікарні Осло Ріксхоспіталет. Протягом наступних шести місяців спадкова принцеса проходитиме фізичну реабілітацію і перебуватиме під пильним наглядом щодо можливих ускладнень, включаючи відторгнення та інфекції.

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Нагадаємо, 2018 року у принцеси Метте-Маріт була діагностована рідкісна форма легеневого фіброзу, що спричиняє утруднення дихання, а минулого місяця було оголошено, що їй необхідна пересадка легень, оскільки її стан погіршився. Її внесли до списку очікування на трансплантацію, і за два тижні їй зробили операцію.

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Кронпринцеса опублікувала заяву, в якій висловила подяку донорам органів, а також подякувала своїй сім'ї та друзям за підтримку у цей важкий період, пише express.co.

«Я глибоко вдячна. Насамперед, я хотіла б подякувати всім, хто приймає рішення стати донором органів. Завдяки донорству органів мені подарували дар життя. Мені не вистачає слів, щоб висловити, наскільки я глибоко вдячна і смиренна перед цим».

«Я також хотіла б скористатися цією можливістю, щоб подякувати всім, хто підтримував мене протягом цього довгого шляху: мою сім'ю, лікарів, хірургів, медсестер, фізіотерапевтів та інших медичних працівників, а також усім тим, хто щодня робить неоціненний внесок у норвезьку систему охорони здоров'я».

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«Я хотіла б передати особливе привітання моїм друзям, які живуть з фіброзом. Ви були незвичайними в один із найскладніших періодів мого життя. Життя з фіброзом — це не для людей зі слабкими нервами, і жодного дня не минає без того, щоб я не думала про те, які ви сильні».

«Я глибоко вдячна за турботу та увагу, які мені виявили багато людей по всій Норвегії під час моєї хвороби. Це додало мені сил, коли вони були мені найбільше потрібні. Велике вам спасибі».

Перше фото Метте-Марит після пересадки легень вони з чоловіком дивляться Чемпіонат світу з футболу / © Instagram норвезької королівської родини

Її чоловік додав: “Ми дуже раді, що кронпринцеса повернулася додому з лікарні. Ми всі дуже раді, що початковий етап пройшов добре. Ми також надзвичайно вражені університетською лікарнею Осло».

"Хоча ми знаємо, що попереду на нас чекає тривалий період відновлення і що можуть виникнути ускладнення, дуже приємно усвідомлювати, що ми досягли цього етапу", - заявив Його Королівська Високість спадковий принц Гокон.

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