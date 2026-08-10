У бежевих босоніжках і вбранні з деніму: зірка "Беверлі-Гіллз" Дженні Гарт відвідала кінопрем’єру

Дженні Гарт / © Getty Images

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Зірка телесеріалу 90-х «Беверлі-Гіллз, 90210» Дженні Гарт відвідала прем’єру фільму «Кінець Оук-Стріт» з Енн Гетевей у головній ролі

На івенті акторка з’явилася у темно-синій джинсовій сорочці з відкладним коміром, накладними кишенями та широкими рукавами. Її вона поєднала з джинсами в тон з високим посадженням, великими кишенями й широкими штанинами.

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Дженні Гарт / © Getty Images

Монохромний аутфіт у стилі 70-х Гарт доповнила бежевими босоніжками на підборах. У вухах у неї були золоті сережки-кільця, а на руках — золоті браслет і каблучка з камінням. Біляве волосся Дженні залишила розпущеним, а в макіяжі надала перевагу природним відтінкам.

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Дженні Гарт / © Associated Press

Нагадаємо, в український прокат фільм «Кінець Оук-Стріт» виходить 13 серпня.

За сюжетом, загадкова космічна подія вириває вулицю Оук зі звичного передмістя та переносить її у невідоме місце. Опинившись у цілковито зміненому середовищі, родина Платтів намагається зрозуміти, що сталося, і швидко усвідомлює: вижити вони зможуть лише тоді, коли триматимуться разом.

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