"Масовий кінець": переможниця "Битви екстрасенсів" ошелешила передбаченням про війну в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

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Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова ошелешила передбаченням про війну в Україні. Вона вважає, що Україна вистоїть, а на росіян чекають проблеми.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

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Тарологиню запитали про війну на виснаження і чи може Україна вистояти. На це переможниця «Битви екстрасенсів» відповіла, що у нашій країні все буде добре.

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«Все у нас з вами буде добре. Не втомлююсь це повторювати. А у них (росіян — ред.) не буде. Однозначно. Там така складова зявиться цікава. Вона у самих людях. Буде конфлікт між людьми. У них там будуть реально масові самогубства чи то кінець. А чому так буде? Бо вони живуть у масовій дурні. Їм говорять про „перемоги“, а насправді станеться так, що вони не матимуть доступ до чогось свого», — передбачила Яна Пасинкова.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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