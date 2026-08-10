Наслідки атаки по Запоріжжю / © ТСН

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До 24 зросла кількість потерпілих у Запоріжжі. Серед постраждалих — двоє дітей. За життя 10-річної дівчинки борються лікарі.

Ранок в обласному центрі почався з вибухів, полум'я та стовпів диму. Росіяни вкотре атакували місто з авіації. По обласному центру випустили 4 авіабомби. Пошкоджені десятки будинків.

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Про це йдеться у сюжеті кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.

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Вибух у повітрі та перші хвилини після прильоту

Подвір'я всіяне уламками скла та будматеріалами. Ворожа бомба вибухнула у повітрі. Вибуховою хвилею понівечило одразу декілька багатоповерхівок. Дві автівки згоріли вщент. Закривавлених людей з понівечених квартир виводили рятувальники та волонтери.

На місці з перших хвилин працюють і медики. Кажуть, у потерпілих — осколкові поранення кінцівок та контузії.

«Спочатку вивезли маленьку дівчинку 10 років, вона тяжка, великі поранення обличчя та всього тулуба. Доправили до обласної лікарні. Також дві людини постраждали, легкі, доправлені до обласної лікарні, всім надана перша домедична допомога», — розповідає волонтер Даніїл Пічікін.

«Тільки завів машину — і темно»: розповіді очевидців та постраждалих

У подвір'ї догоряють дві автівки. Обидві належать родині пана Віктора. Сам чоловік з дружиною дивом вижили: в момент прильоту подружжя тільки сіло в машину.

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«Я приїхав у гості до зятя, то його машина, а я тут свою поставив. Тільки вийшли, сіли в машину з дружиною — по даху бум, і все... Що говорити. Тільки сіли в машину, тільки завів. Темно і все», — згадує постраждалий Віктор Костянтинович.

Чекає на родину поранений Микита. Хлопець живе на 5 поверсі. Каже, був у кімнаті, коли біля його вікон вибухнув російський КАБ.

Ледь живу кішку рятувальники ДСНС дістали просто з-під уламків та листя. Тварину одразу доправили до ветеринарної клініки.

Порятунок речей та масштаби руйнувань

З побитих квартир люди намагаються врятувати вцілілі речі. Пані Катерина схопила найцінніше — свою собачку Адель. Тварина налякана, але не ушкоджена.

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«Я читала і вийшла в коридор, зі мною собачка вийшла. Читаю, ось цей... Адель. Дочка спала, лежала ще в спальні, я не встигла їй сказати, а потім як це все сталося — кричу, а я не чую, оглухла. Зараз збираю всі наші речі», — розповідає постраждала Катерина.

Десятки побитих будинків, спалені авто — це наслідки удару лише одного КАБу. Інші три, які росіяни випустили зранку, впали на околицях Запоріжжя.

На місцях прильотів працюють всі екстрені служби. Усі понівечені вікна та балкони комунальники обіцяють забити протягом двох днів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: НОВИНИ 15:00 10 СЕРПНЯ | КАБи по ЗАПОРІЖЖЮ і СУМАХ! ПОРАНЕНІ ДІТИ! СТРАШНІ НАСЛІДКИ

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