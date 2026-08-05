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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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З армії Франції — на передову в Україні: розповідь французьких легіонерів ГУР про бої на Запоріжжі

Французькі добровольці у складі тактичної групи «Реванш» ГУР МОУ виконують найскладніші операції на Запорізькому напрямку.

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Французькі добровольці в Україні

Французькі добровольці в Україні / © ТСН

Вони приїхали з Франції, щоб воювати за Україну. Сьогодні французькі добровольці у складі тактичної групи «Реванш» ГУР МО України виконують найскладніші операції на Запорізькому напрямку — працюють на лінії зіткнення та в тилу ворога.

Разом із побратимами легіонери брали участь у зачистці Степногірська, а нині щодня знищують окупантів та їхню техніку. Кореспондентці ТСН Дар’ї Назаровій вдалося побувати на тренуваннях та більше дізнатися про роботу легіонерів.

Тихі та непомітні: як проходять тренування спецпризначенців

Вони крадькома просуваються лісосмугою. Тихі та непомітні для ворога, розуміють один одного без слів — достатньо жесту чи погляду. Тактику відпрацьовує група «Реванш» Головного управління розвідки. Вказівки бійцям лунають англійською, адже спецпризначенці прибули з Франції та української поки не знають.

«В Україні я бачу багато доблесті, багато приємних людей. У Франції також, але це інше. Я люблю свою країну. Та зараз мені добре тут. Я ухвалив це рішення серцем. Я приїхав допомогти та боротися за українців», — ділиться боєць тактичної групи «Реванш» Міжнародного легіону ГУР МО України з позивним Leon.

Попереду на французів чекає 7-кілометровий марш спекотними запорізькими степами. Дистанцію треба здолати безпечно та непомітно.

Такі марші — насамперед про силу та витримку, впевнений інструктор на псевдо Вікінг:

«Зараз, у принципі, всі важкі завдання — через кількість дронів та погодні умови. Знову ж таки, взимку суперхолодно, мінус 20, влітку сильно жарко в цих костюмах».

«Хочу зупинити війну, аби вона не дісталася Європи»

Бійцю Рошу — 22 роки. З 2024 року він перебуває на війні в Україні, адже впевнений: росіяни — це загроза і для інших країн Європи.

«Більшість людей приїжджають до України, бо не хочуть, аби війна дісталася Європи. Я хочу зупинити війну. Просто Україні потрібно більше людей, і вона переможе в цій війні», — переконаний боєць на псевдо Rosh.

Рош воював на Донбасі, тепер боронить Запорізький край. А доти встиг послужити в армії Франції.

«Французька армія дала непогану теоретичну базу та тренування, а в Україні триває реальна війна, де я можу перевірити, який я солдат, відточити свої навички. Тут вони знадобляться», — додає Rosh.

Дрони, гранатомети та штурм двійками

Попереду степ — невідома ділянка дороги, яка за легендою може бути замінована. Бійці запускають у небо дрон.

«Якщо побачимо короткий маршрут, облітаємо його, щоб розуміти і роздивитися дорогу, бо не знаємо, чи є на ній міни», — пояснює боєць Leon.

Наступне завдання — стрільба. Спочатку працюють із гранатомета, а після відпрацьовують злагодженість дій та роботу в команді: двійками мають штурмувати позиції. Один іде — інший прикриває.

Із завданнями легіонери впоралися добре, оцінює інструктор:

«Я скажу, що навіть якщо вони виконали це тренування дуже гарно, завжди є куди покращуватися, так би мовити, рости, брати нові навички, тестувати їх», — наголошує інструктор Вікінг.

«Бійці працюють добре, я дуже пишаюся своїми хлопцями, проте нам завжди потрібно більше тренуватися, щоб бути готовими до наступних місій», — підсумовує Leon.

Попереду у тактичної групи «Реванш» нові операції як уздовж лінії зіткнення, так і в тилу противника.

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