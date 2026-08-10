ЗСУ атакували великий нафтохімічний завод Росії: у Генштабі розкрили деталі

Вибух (ілюстративне фото) / © Associated Press

Реклама

Сили оборони України 10 серпня здійснили успішну атаку на один із найбільших нафтохімічних комплексів Росії. Він забезпечує сировиною російський військово-промисловий комплекс.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Реклама

Як зазначили у ЗСУ, українські військові вдарили по нафтохімічному заводу «Тобольскнефтехим» у російській Тюменській області, щоб зменшити військові та економічні можливості агресора.

Реклама

«Зокрема, підтверджено ураження центральної газофракціонуючої установки (ЦГФУ) підприємства. Потужність ЦГФУ становить близько 6,6 млн тонн сировини на рік. Установка є важливою складовою виробничого комплексу одного з найбільших нафтохімічних підприємств російської федерації та Європи», — зазначили у Генштабі.

За словами військових, завод виготовляє матеріали, без яких не може обійтися російська армія: зокрема, бутадієн, ізобутилен, малеїновий ангідрид та спеціальну добавку МТБЕ. Ці речовини використовують для створення ракетного й авіаційного пального, матеріалів для дронів та якісного бензину.

Наразі ступінь завданих збитків уточнюється. У Генштабі ЗСУ зазначили, що Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії РФ.

Нагадаємо, у Тюменській області Росії повідомили про атаку безпілотників на промислове підприємство холдингу СИБУР. У Тобольську після падіння дронів виникла пожежа.

Реклама

Новини партнерів