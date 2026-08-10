У Росії атакували великий нафтохімічний комплекс СИБУР: спалахнула пожежа (фото, відео)

Стовп диму

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У Тюменській області Росії повідомили про атаку безпілотників на промислове підприємство холдингу СИБУР. У Тобольську після падіння дронів виникла пожежа.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Що відомо про атаку

У понеділок, 10 серпня, у місті Тобольськ Тюменської області РФ сталася атака на промисловий об’єкт. За даними російської влади, після падіння кількох безпілотників на території одного з підприємств спалахнуло загоряння.

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Стовп диму та пожежа

Губернатор Тюменської області Олександр Моор підтвердив факт атаки, однак не уточнив назву підприємства. За його словами, на місці працюють екстрені служби. Про постраждалих наразі не повідомлялося.

Водночас OSINT-аналітики та низка українських і російськомовних ресурсів повідомляють, що під удар могла потрапити центральна газофракціонуюча установка (ЦГФУ) комплексу «ЗапСибНефтехим», який належить нафтохімічному холдингу СИБУР.

Обʼєкт, який потрапив під удар

«ЗапСибНефтехим» є одним із найбільших нафтохімічних підприємств Росії. Комплекс у Тобольську переробляє побічні продукти нафтовидобутку, з яких виробляють сировину для поліетилену та поліпропілену.

За повідомленнями з місця події, після атаки над промисловою зоною було видно пожежу. Російські джерела також пишуть про падіння уламків безпілотників.

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Особливої уваги ситуації додає відстань: Тобольськ розташований більш ніж за 2000 кілометрів від державного кордону України.

Інформація про масштаби пошкоджень та можливі наслідки атаки уточнюється.

«Бавовна» у Тюменській області РФ

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій ЗСУ заявили про повторне ураження Тюменського нафтопереробного заводу в Росії. За даними ССО, безпілотники подолали понад 2000 км, після чого на території підприємства спалахнула пожежа. Удар здійснили підрозділи Deep Strike ССО у взаємодії з російським повстанським рухом «Чорна іскра». Військові зазначили, що ключові установки НПЗ були захищені антидроновими сітками, однак це не завадило ураженню.

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