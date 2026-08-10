Яхта Цукерберга не прийшла на допомогу човну на Алясці: як це пояснили

Цукерберга / © Associated Press

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Команда розкішної яхти мільярдера відповіла на звинувачення після того, як судно на Алясці застрягло без палива, а допомогу йому надав віддаленіший круїзний лайнер.

Про це повідомляє Unilad.

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Інцидент стався 3 серпня. Невеликий човен сів на мілину після того, як у нього закінчилося паливо. Судно перебувало між Джуно та Пітерсбургом і о 21:30 звернулося до берегової охорони.

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«Приблизно о 21:56 Берегова охорона визначила, що вони не зазнають лиха, і від їхнього імені видала запит на морську допомогу», — пояснила спеціалістка зі зв’язків з громадськістю Берегової охорони Шеннон Шепард.

Яхта Марка Цукерберга вартістю 300 мільйонів доларів, яку він купив у 2024 році, була якраз неподалік. Проте її екіпаж ніяк не відреагував на заклик про допомогу. Натомість туди приплив круїзний лайнер компанії UnCruise Adventures, хоча він був набагато далі. Судячи з трекерів, лайнеру навіть довелося обходити яхту Цукерберга, щоб врятувати човен і відбуксирувати його до затоки.

«Чесно кажучи, якби я був Марком Цукербергом, я був би в абсолютному захваті від можливості зробити щось корисне для когось, хто цього потребує, і, можливо, отримати з цього хороший піар», — зазначив пасажир круїзного лайнера Майкл Лав.

Представник мільярдера, чиї статки перевищують 200 мільярдів доларів, відкинув звинувачення у тому, що екіпаж яхти проігнорував заклик про допомогу навмисно. У заяві пояснили, що ні самого Марка Цукерберга, ні його рідних на кораблі не було.

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Там зазначили, що човен не опинився в критичній ситуації, а команда яхти просто слухала інший радіоканал і помітила звернення берегової охорони занадто пізно — коли допомога вже прибула. Наприкінці представники бізнесмена висловили радість, що ніхто не постраждав.

Власник компанії UnCruise Ден Бланшар зазначив, що спочатку не знав про цей випадок, оскільки подібна допомога на воді є дуже поширеною справою. За два тижні до цього інциденту судно National Geographic Quest уже допомагало іншій родині, чий вітрильник затонув через зіткнення з китом.

Нагадаємо, німецька верф TKMS таємно передала ВМС Ізраїлю унікальний підводний човен INS Drakon з імовірними пусковими установками для ракет великої дальності, який будували 14 років та за яким активно шпигувала російська розвідка.

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