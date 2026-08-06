Судно "тіньового флоту" РФ передадуть Україні: що перевозив корабель Caffa

Судно Caffa, що належить до "тіньового флоту" РФ / © скриншот з відео

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Швеція передасть Україні конфісковане вантажне судно російського «тіньового флоту» Caffa, яке українська сторона підозрює у транспортуванні зерна, викраденого з тимчасово окупованих територій. Відповідне рішення набуло чинності після того, як Верховний суд Швеції відхилив апеляцію судновласника.

Про це повідомляє Euractiv із посиланням на документи шведського суду, отримані агентством AFP.

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За інформацією видання, 4 серпня Верховний суд Швеції відхилив апеляцію компанії Caffa Shipping Ltd, якій належить 96-метрове судно Caffa. Компанія намагалася заблокувати передачу корабля Україні, однак суд підтримав рішення двох нижчих інстанцій, які погодилися виконати запит української сторони.

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Як зазначає Euractiv, це відкриває шлях до передачі судна Києву та може стати важливим міжнародним прецедентом у боротьбі з незаконним вивезенням українського майна з окупованих територій.

Судно перевозило крадене зерно

За словами уповноваженого Президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка, Caffa перевозило викрадене в Україні зерно і неодноразово використовувалося для незаконного вивезення агропродукції з окупованих територій.

За його даними, у липні 2025 року судно вивезло зерно з порту Севастополя в окупованому Криму, після чого доставило вантаж до сирійського порту Тартус.

Видання нагадало, що російський «тіньовий флот» складається із суден, які використовуються для обходу західних санкцій. Це переважно старі кораблі з непрозорою структурою власності, недостатнім страхуванням і сумнівним технічним станом.

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Судно затримали біля берегів Швеції

Як повідомляє Euractiv, судно Caffa, яке ходило під фальшивим прапором Гвінеї, 6 березня прямувало до Санкт-Петербурга, коли поблизу міста Треллеборг на його борт висадилися озброєні співробітники шведської поліції.

Шведська влада діяла на підставі запиту України про міжнародну правову допомогу, оскільки судно є об’єктом кримінального розслідування українських правоохоронців. В окружному суді Істада зазначили, що на борту перебували 11 членів екіпажу, десятеро з яких були громадянами Росії.

Історичний прецедент

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав рішення шведського суду, назвавши його знаковим.

«Це знакове рішення створює важливий прецедент, демонструючи, що рішучі дії правоохоронних органів і прокуратури в поєднанні з незалежною та неупередженою судовою системою можуть втілити принцип невідворотності покарання у відчутні результати», — написав він у соцмережі X.

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За даними шведського телеканалу TV4, це перший випадок, коли шведський суд ухвалив рішення про передачу Україні російського судна, яке підозрюють у транспортуванні зерна, незаконно вивезеного з тимчасово окупованих українських територій.

Нагадаємо, нещодавно італійські військові за підтримки союзників провели операцію проти судна російського «тіньового флоту» в Середземному морі. Спецпризначенці висадилися з гелікоптера на танкер Toa Payoh, який перебуває під санкціями Європейського Союзу. Операція відбулася за підтримки грецького військового корабля та польського морського патрульного літака.

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