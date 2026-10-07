Як швидко та економно нагріти квартиру: оцінка найдешевших пристроїв

Найекономніші обігрівачі

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Найпростішим способом швидко зігріти квартиру є електричний обігрівач. Але який тип краще обрати — тепловентилятор, конвектор, масляний радіатор, інфрачервону панель чи керамічну модель? Головне питання — не лише скільки коштує сам прилад, а й скільки доведеться платити за його роботу щодня.

Реальна економія залежить переважно від потужності, тривалості роботи, термостата, теплоізоляції квартири та того, чи потрібно обігрівати всю кімнату або лише конкретну зону.

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Скільки коштує година роботи обігрівача

Станом на 7 жовтня 2026 року фіксована ціна електроенергії для побутових споживачів в Україні становить 4,32 грн за 1 кВт·год. Уряд продовжив дію цієї ціни до 31 жовтня 2026 року.

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Вартість роботи обігрівача можна приблизно визначити за простою формулою потужність приладу в кВт × 4,32 грн = максимальна вартість години роботи.

Наприклад:

Потужність Споживання за годину Максимальна вартість години 500 Вт 0,5 кВт·год 2,16 грн 1000 Вт 1 кВт·год 4,32 грн 1500 Вт 1,5 кВт·год 6,48 грн 2000 Вт 2 кВт·год 8,64 грн 2500 Вт 2,5 кВт·год 10,80 грн

Отже, типовий обігрівач потужністю 2 кВт при безперервній роботі на максимальному режимі споживає електроенергії приблизно на 8,64 грн за годину.

Якщо такий прилад працюватиме по чотири години щодня протягом 30 днів, максимальні витрати становитимуть: 2 кВт × 4 години × 30 днів × 4,32 грн = 1036,80 грн на місяць. При 8 годинах безперервної роботи на добу — вже близько 2073,60 грн на місяць.

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Це саме максимальний розрахунок для безперервної роботи на зазначеній потужності. Обігрівач із термостатом після досягнення встановленої температури може періодично вимикати нагрівальний елемент, тому фактичне споживання буде залежати від умов у конкретній квартирі.

Кому доступний тариф 2,64 грн за кВт·год

Для частини споживачів діє окрема пільгова ціна. За інформацією Кабінету Міністрів, у період від 1 жовтня до 30 квітня тариф 2,64 грн за кВт·год застосовується до визначених домогосподарств з електроопаленням, а також багатоквартирних будинків, які не підключені до газопостачання та систем централізованого або автономного теплопостачання.

Пільгова ціна застосовується до перших 2000 кВт·год на місяць. Споживання понад цей обсяг оплачується за ціною 4,32 грн/кВт·год.

При тарифі 2,64 грн/кВт·год година безперервної роботи 2-кіловатного обігрівача коштуватиме приблизно 5,28 грн. Якщо він працюватиме 8 годин на добу, то за 30 днів споживе близько 480 кВт·год електроенергії. Вартість такої роботи становитиме приблизно 1267 грн на місяць.

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Отже, сам обігрівач у цьому режимі не перевищить пільговий ліміт у 2000 кВт·год. Водночас слід враховувати, що до цього ліміту входить усе споживання електроенергії домогосподарством, а не лише робота обігрівача. Фактичні витрати на сам обігрівач також можуть бути нижчими, якщо прилад має термостат і періодично вимикається після досягнення заданої температури.

Який обігрівач найекономніший

1. Тепловентилятор — найкращий для швидкого обігріву

Тепловентилятор швидко нагріває повітря та роздуває його по кімнаті, тому тепло відчувається майже одразу. Саме швидкість — його головна перевага.

Водночас він не обов’язково економить електроенергію. Якщо тепловентилятор має потужність 2 кВт і працює на максимальному режимі одну годину, він споживе близько 2 кВт·год електроенергії. При тарифі 4,32 грн/кВт·год це приблизно 8,64 грн за годину.

Стільки ж коштуватиме година безперервної роботи 2-кіловатного конвектора на максимальній потужності. Тобто тепловентилятор виграє передусім у швидкості нагріву, а не у вартості електроенергії.

Кому підійде приладу: тим, кому потрібно отримати відчутне тепло максимально швидко.

Переваги вентилятора: швидкий нагрів, компактність, зазвичай невисока початкова вартість.

Недоліки: шум вентилятора, рух повітря і пилу, менший комфорт під час тривалої роботи.

2. Конвектор — хороший варіант для тривалої роботи

Електричний конвектор нагріває повітря, яке проходить крізь корпус приладу. Тепле повітря піднімається вгору, а холодніше надходить до обігрівача знизу. Такі прилади зазвичай працюють тихо і добре підходять для підтримання заданої температури протягом кількох годин.

Особливо корисним є термостат. Після досягнення встановленої температури обігрівач може припинити нагрів, а потім періодично вмикатися знову.

Тобто економія виникає не тому, що конвектор якимось особливим способом створює більше тепла з тієї самої кількості електроенергії, а завдяки контролю температури та скороченню часу активної роботи нагрівального елемента.

Кому підійде: для регулярного обігріву кімнати протягом кількох годин.

Переваги: тиха робота, термостат, можливість настінного встановлення, комфортне підтримання температури.

Недоліки: відчутне прогрівання кімнати зазвичай відбувається не так швидко, як із тепловентилятором.

3. Масляний радіатор — комфортний, але не «вдвічі економніший»

У масляному радіаторі електричний нагрівальний елемент нагріває теплоносій усередині металевого корпусу, після чого тепло поступово передається приміщенню.

Після вимкнення радіатор ще певний час залишається теплим. Саме через це іноді виникає думка, що масляні моделі значно економніші за інші електрообігрівачі. Але енергія, яка віддається після вимкнення, була накопичена під час попередньої роботи нагрівального елемента.

Тому 2-кіловатний масляний радіатор при безперервній роботі нагрівача на максимальній потужності не може споживати в кілька разів менше електроенергії, ніж інший резистивний електрообігрівач потужністю 2 кВт.

Кому підійде: тим, хто хоче тихий і плавний обігрів протягом тривалого часу.

Переваги: безшумність, плавна тепловіддача, комфорт для тривалого використання.

Недоліки: повільніше нагрівається, відносно важкий і громіздкий.

4. Інфрачервоний обігрівач — може бути економним за зонального опалення

Інфрачервоний обігрівач нагріває передусім людей і предмети у зоні своєї дії, а не все повітря в кімнаті. Тому він може бути вигідним, якщо потрібно зігріти лише робоче місце, диван або іншу невелику зону.

Вартість обігріву залежить від потужності приладу. Наприклад, інфрачервоний обігрівач потужністю 1 кВт при тарифі 4,32 грн/кВт·год коштуватиме приблизно 4,32 грн за годину роботи. Якщо користуватися ним по 8 годин на добу, це близько 34,56 грн на день або 1037 грн за 30 днів. Модель потужністю 2 кВт при безперервній роботі на максимальній потужності коштуватиме приблизно 8,64 грн за годину, 69,12 грн за 8 годин або близько 2074 грн за 30 днів.

Економія можлива тоді, коли для локального обігріву достатньо менш потужного приладу. Наприклад, обігрівач на 1 кВт для робочого місця споживатиме приблизно вдвічі менше електроенергії, ніж 2-кіловатний прилад, який прогріває всю кімнату.

Переваги: швидко дає відчуття тепла, добре підходить для локального обігріву, дозволяє не прогрівати всю кімнату.

Недоліки: тепло розподіляється нерівномірно, найкраще відчувається лише в зоні дії приладу, для великої кімнати може бути недостатнім.

Кому підійде: для робочого місця, дивана, ліжка або іншої невеликої зони, де не потрібно рівномірно прогрівати все приміщення.

5. Керамічний обігрівач — комфортний варіант для регулярного обігріву

Керамічний обігрівач нагріває повітря або поверхню за допомогою керамічного нагрівального елемента. Такі моделі можуть бути з вентилятором або у вигляді настінних панелей.

Головне — керамічний обігрівач не обов’язково споживає менше електроенергії, ніж конвектор або масляний радіатор. Витрати залежать насамперед від потужності приладу та того, скільки часу він працює.

Наприклад, керамічний обігрівач потужністю 1 кВт за тарифу 4,32 грн/кВт·год коштуватиме приблизно 4,32 грн за годину роботи. Якщо користуватися ним по 8 годин на добу, це близько 34,56 грн на день або 1037 грн за 30 днів.

Модель потужністю 2 кВт коштуватиме вже близько 8,64 грн за годину, 69,12 грн за 8 годин або приблизно 2074 грн за 30 днів, якщо весь цей час вона працюватиме на максимальній потужності.

Фактичні витрати можуть бути нижчими, якщо обігрівач має термостат, після досягнення заданої температури нагрів вимикається і вмикається знову лише тоді, коли в кімнаті стає прохолодніше.

Переваги: швидко нагрівається, багато моделей мають термостат і кілька режимів потужності, є компактні та настінні варіанти.

Недоліки: сам по собі керамічний нагрівальний елемент не гарантує меншого споживання електроенергії; моделі з вентилятором можуть шуміти.

Кому підійде: тим, хто шукає компактний обігрівач для регулярного використання і хоче мати можливість регулювати температуру та потужність.

Який обігрівач найекономніший

Для звичайних електрообігрівачів можна сформулювати просте правило.

Потрібно швидко зігріти невелику кімнату на короткий час — тепловентилятор.

Потрібно кілька годин підтримувати комфортну температуру — конвектор із термостатом.

Потрібне тихе, плавне тепло — масляний радіатор.

Потрібно зігріти лише людину або окрему частину кімнати — інфрачервоний обігрівач.

Але якщо всі ці пристрої мають однакову номінальну потужність і безперервно працюють на максимумі однаковий час, великої різниці у вартості спожитої електроенергії не буде.

Що справді може споживати менше електроенергії

Якщо в квартирі встановлений кондиціонер із режимом обігріву, він може бути економнішим за звичайний електричний обігрівач.

Такий кондиціонер працює як тепловий насос, він не просто нагріває повітря електрикою, а переносить тепло з вулиці в приміщення. Саме тому на обігрів кімнати йому часто потрібно менше електроенергії.

За даними експертів, повітряний тепловий насос за сприятливих умов може передати в приміщення приблизно втричі більше тепла, ніж споживає електроенергії. Наприклад, якщо звичайний електричний обігрівач потужністю 2 кВт при тарифі 4,32 грн/кВт·год коштуватиме близько 8,64 грн за годину безперервної роботи, то кондиціонер із режимом обігріву, який дає приблизно таку саму кількість тепла, за сприятливих умов може споживати близько 0,7 кВт електроенергії за годину і коштуватиме приблизно 3 грн за годину.

Тобто кондиціонер із функцією обігріву в пеквних умовах може бути у кілька разів дешевшим у використанні, ніж звичайний електрообігрівач. Але це не означає, що так буває завжди. Реальне споживання залежить від моделі кондиціонера, температури надворі та режиму роботи. Чим сильніший мороз, тим нижчою може бути його ефективність.

Тому перед використанням кондиціонера взимку потрібно перевірити в інструкції, чи підтримує модель обігрів і до якої мінімальної температури вона розрахована на роботу.

Як обігрівати квартиру дешевше

Найбільше заощадити допомагає не «чарівний економний обігрівач», а правильний режим його використання.

Насамперед варто не обігрівати приміщення, якими ніхто не користується. Для однієї людини біля робочого столу часто доцільніше використовувати локальний обігрів, ніж підтримувати високу температуру у всій квартирі.

Також важливо зменшити тепловтрати через вікна та двері. Чим швидше квартира віддає тепло назовні, тим довше доведеться працювати будь-якому обігрівачу.

Корисним є і термостат. Якщо прилад автоматично підтримує потрібну температуру, нагрівальний елемент не мусить працювати безперервно.

При виборі нового обігрівача варто віддавати перевагу моделям із кількома режимами потужності. Наприклад, прилад на 2000 Вт із режимами 1000/2000 Вт дає більше можливостей контролювати споживання, ніж модель, яка постійно працює лише на максимальній потужності.

Висновок: який обігрівач буде найдешевшим

Якщо головний критерій — мінімальна ціна приладу та швидке відчуття тепла, практичним рішенням буде простий тепловентилятор.

Для регулярного обігріву кімнати зручнішим може бути конвектор із термостатом.

Для тихого тривалого обігріву можна вибрати масляний радіатор, а для однієї локальної зони — інфрачервоний обігрівач. При цьому не варто очікувати, що умовний «керамічний» або «інфрачервоний» електрообігрівач потужністю 2 кВт буде споживати у два-три рази менше за 2-кіловатний конвектор, якщо обидва безперервно працюють на максимальній потужності.

При тарифі 4,32 грн/кВт·год максимальна ціна години роботи будь-якого 2-кіловатного резистивного обігрівача становить приблизно 8,64 грн.

А якщо в квартирі вже встановлений сучасний інверторний кондиціонер, який виробник дозволяє використовувати для обігріву за поточної температури надворі, саме режим теплового насоса може виявитися набагато економнішим способом отримання тієї самої кількості тепла.

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