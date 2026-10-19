Як зберегти тепло в будинку: практичні поради

Зберегти тепло в домі

Реклама

Зима змушує багатьох із нас діставати електрообігрівачі, але насправді боротьбу за комфортну температуру варто починати з усунення витоків тепла. Експерти підрахували, що через звичайні вікна на вулицю може тікати до 40 відсотків нагрітого повітря. Тому замість того, щоб постійно гріти кімнату електроприладами, варто звернути увагу на комплексний підхід, який поєднує розумні щоденні звички, нестандартні хитрощі та правильну підготовку самої квартири.

Як підготувати вікна, двері та стіни до морозів

Найбільший ефект для збереження тепла дає встановлення сучасних двокамерних склопакетів, які мають такий самий опір втраті тепла, як суцільна цегляна стіна товщиною пів метра. Якщо ж заміна вікон зараз не на часі, ситуацію врятує спеціальна теплозберігаюча плівка на скло, яка збереже до 15 відсотків тепла.

Реклама

Власникам старих дерев’яних рам стане в пригоді перевірений часом метод — законопатити щілини звичайним поролоном.

Реклама

Також варто обов’язково перевірити простір під підвіконням — це приховане слабке місце, порожнечі в якому легко закрити силіконовим герметиком.

Ще один неочевидний крок, який одразу дасть до десяти відсотків економії тепла — прикрити наполовину вентиляційні отвори по всій квартирі.

Щодо вхідних дверей, то врятуватися від протягів знизу допоможе встановлення спеціальних рейок зі щітками або монтаж других дверей.

Крім того, не забувайте зачиняти двері в під’їзді, адже через них холодний вітер забирає до 15 відсотків тепла будинку.

Реклама

Якщо ж ви готові до капітальних рішень, утепліть фасад квартири або балкон — причому робити це можна як ззовні, так і зсередини. Це зменшить втрати тепла майже на сорок відсотків.

Як змусити батареї та систему опалення працювати на максимум

Батарея має обігрівати кімнату, а не меблі. Масивний диван чи декоративний екран, що закривають радіатор, поглинають до двадцяти відсотків теплової енергії. Відсуньте меблі від джерел тепла, а замість звичайних занавісок використовуйте короткі штори або спеціальні щільні теплоізоляційні жалюзі, які створюють додатковий бар’єр для холоду від вікна.

Значно підсилити обігрів допоможе простий екран із фольги за батареєю: він відбиває тепло назад у кімнату. Цікавий факт: радіатори, пофарбовані у темно-коричневий колір, віддають майже на 10 відсотків більше тепла, ніж традиційні білі.

Існує також хитрість для власників старих чавунних батарей без центрального опалення: поки труби холодні, чавун забирає тепло з кімнати, тому до увімкнення опалення батарею радять накривати ковдрою. Звісно ж, коли піде тепло, ковдру треба зняти.

Реклама

Не варто забувати і про здоров’я самої системи опалення — регулярне запрошення майстра для перевірки зносу та налаштування обладнання гарантує, що система працюватиме ефективно. А для тих, хто має індивідуальне опалення, обов’язковим є встановлення терморегуляторів та лічильників, що зменшує рахунки на сорок відсотків.

Як правильно провітрювати і використовувати побутове тепло

Свіже повітря необхідне, але залишати вікно ледь відкритим на пів дня взимку не можна. Правильніше відкрити його повністю на 10-15 хвилин. За цей час повітря встигне оновитися, але меблі та стіни не втратять своє тепло.

Додатково зігріти квартиру допоможуть звичайні побутові справи, після прийняття гарячого душу просто залиште двері ванної кімнати відчиненими, щоб тепла пара пішла у коридор.

Те ж саме стосується духовки — після приготування їжі не закривайте її дверцята.

Лікарі також нагадують, що перегрівати квартиру шкідливо для здоров’я, а сон у прохолодному приміщенні значно корисніший. Тому замість того, щоб розжарювати батареї до максимуму, просто постеліть на підлогу теплий килим, який зменшить витоки тепла знизу, та одягніть зручні домашні шкарпетки.

Новини партнерів