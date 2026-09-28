Коли вмикати опалення в будинку восени: на що потрібно орієнтуватися

Коли вмикати опалення в будинку

Реклама

Восени власники будинків і квартир з індивідуальним опаленням самі вирішують, коли запускати котел, піч чи електричну систему. Робити це після першої холодної ночі необов’язково, але й чекати, поки в оселі стане відверто холодно, теж не варто. Головний орієнтир — не дата в календарі й навіть не температура надворі, а те, наскільки тепло залишається всередині приміщення, вважають фахівці.

Температура на вулиці не дає точної відповіді

Іноді радять починати опалювати будинок, коли температура надворі стабільно опускається приблизно до +15 °C. Проте цей показник може бути лише сигналом звернути увагу на температуру в кімнатах.

Реклама

Два будинки за однакової погоди можуть охолоджуватися зовсім по-різному, стверджують фахівці видання nlc.hu. У добре утепленому помешканні на сонячному боці навіть через кілька прохолодних днів може залишатися +21…+22 °C. Будинок із поганою теплоізоляцією, протягами або вікнами на північ втрачатиме тепло значно швидше. Важлива й тривалість похолодання. Якщо після холодної ночі вдень виходить сонце і приміщення знову прогрівається, запускати постійне опалення може бути зарано. Інша ситуація — коли температура в кімнатах знижується кілька днів поспіль, а стіни та меблі поступово охолоджуються.

Реклама

Коли вже варто вмикати котел або піч

Найпростіший спосіб визначити потрібний момент — поставити в кімнаті звичайний термометр. Якщо в оселі зберігається +20…+21 °C і мешканцям комфортно, вмикати опалення лише через холодну погоду надворі немає потреби.

Інша річ, коли температура поступово падає і наближається до +18 °C. ВООЗ називає 18 °C безпечною та збалансованою мінімальною температурою для більшості людей у холодний сезон.

Отже, якщо вдома вже близько +18 °C, температура продовжує знижуватися і мешканці відчувають холод, відкладати запуск опалення далі немає сенсу.

Для кого +18 °C може бути недостатньо

Позначку +18 °C не потрібно сприймати як універсальну комфортну температуру для кожної людини. Літнім людям, маленьким дітям та людям із деякими хронічними захворюваннями може бути потрібна вища температура в приміщенні.

Реклама

На відчуття тепла також впливають одяг, фізична активність, вологість повітря та індивідуальна чутливість до холоду. Тому якщо людина починає постійно мерзнути ще за +19…+20 °C, немає потреби чекати, поки термометр покаже саме +18 °C.

Чому не варто чекати, поки будинок повністю охолоне

Відкладання опалення справді може тимчасово зменшити витрати енергії. Але економія має сенс лише поки в приміщенні залишається нормальною температура. Якщо вдень уже холодно, стіни стали прохолодними, а термометр постійно показує близько +18 °C або менше, подальше зволікання важко вважати розумною економією.

Водночас не потрібно й надмірно прогрівати будинок після запуску системи. Що більшу різницю між температурою в приміщенні та надворі доводиться підтримувати, то більше тепла будинок втрачає. Практичніше підтримувати стабільну комфортну температуру, ніж спочатку сильно охолоджувати приміщення, а потім намагатися швидко його прогріти.

Холодні стіни можуть створити ще одну проблему

Коли стіни, вікна та інші поверхні сильно охолоджуються, на них легше утворюється конденсат. Ризик особливо зростає в приміщеннях із високою вологістю.

Реклама

Волога постійно потрапляє в повітря під час приготування їжі, душу, прання та сушіння одягу. Якщо вона осідає на холодних поверхнях і вони довго залишаються сирими, створюються сприятливі умови для появи плісняви. Опалення допомагає підтримувати поверхні теплішими, але саме по собі не усуває надлишкову вологість.

Для контролю достатньо недорогого гігрометра. Відносну вологість у приміщенні бажано тримати нижче 60%, а оптимально — приблизно на рівні 30–50%.

Як правильно провітрювати восени

Навіть після запуску опалення від провітрювання відмовлятися не потрібно. Замість того щоб годинами тримати вікно у відкидному положенні, краще на кілька хвилин широко його відкрити й швидко замінити вологе повітря свіжим. За тривалого провітрювання через невелику щілину сильніше охолоджуються ділянки стін навколо вікна.

Особливо важливо провітрювати після душу, приготування їжі та сушіння білизни в будинку.

Систему краще перевірити ще до справжнього холоду

Перший запуск котла чи іншої системи опалення краще не відкладати до морозної ночі. Пробний запуск варто зробити ще в м’яку осінню погоду. Так можна заздалегідь помітити, що не працює термостат, батарея прогрівається нерівномірно, котел показує помилку або обладнання видає незвичні звуки.

Газове обладнання не варто ремонтувати самостійно — його перевірку та ремонт має виконувати кваліфікований спеціаліст. Якщо в будинку є прилади, що спалюють паливо, перед опалювальним сезоном також потрібно перевірити справність датчика чадного газу.

Новини партнерів

Новини партнерів