Як почистити радіатори за лічені хвилини: простий трюк зі сміттєвим пакетом

Радіатор опалення / фото ілюстративне / © pixabay.com

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Для того, щоб правильно підготувати радіатори у вашому будинку до нового опалюваного сезону, зазвичай недостатньо лише стандартного огляду та видалення повітряних пробок, адже вони потребують ще й глибокого чищення. Полегшити цей процес допоможе один доступний і простий спосіб із використанням звичайних сміттєвих пакетів.

Про це пише польське видання Kobieta.interia.

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Як підготувати радіатор до нового опалювального сезону

Підготовка радіатора до опалювального сезону передбачає обов’язкове спускання води та очищення, для чого знадобляться ключ чи викрутка, ємність і ганчірка.

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Спочатку повністю вимкніть опалення, дайте радіатору охолонути й перекрийте подачу води. Потім поставте миску під стравлювальний клапан, повільно поверніть його проти годинникової стрілки до появи характерного шипіння повітря. Як тільки піде рівномірний струмінь води без бульбашок, щільно закрутіть клапан назад, а в приватних будинках додатково перевірте рівень тиску на котлі.

Як почистити радіатор за допомогою простого трюка зі сміттєвим пакетом

Перед настанням холодів також необхідно ретельно почистити радіатор опалення. Почистити його можна без демонтажу та купівлі спеціальних щіток, застосувавши простий і дієвий лайфгак.

Достатньо підставити чи закріпити скотчем сміттєвий пакет під нижнім краєм радіатора, а потім за допомогою фена спрямувати потужний потік повітря зверху вниз через усі щілини. Весь накопичений пил видується безпосередньо в пакет, який після завершення процедури залишається лише акуратно згорнути та викинути, а на завершення протерти поверхню вологою серветкою.

Фахівці радять регулярно чистити радіатор опалення упродовж усього сезону. Перед початком опалювального сезону також слід перевірити, чи він працює належним чином. Якщо ви чуєте будь-які тривожні шуми або прилад нагрівається нерівномірно, вам слід негайно звернутися до місцевої служби, яка займається опаленням, або до сервісного центру.

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Опалювальний сезон в Україні — останні новини

Якщо в квартирі холодно під час опалювального сезону, плату за опалення можна зменшити або скасувати, але для цього потрібно правильно зафіксувати низьку температуру повітря та викликати представника постачальника для складення акта-претензії.

Якщо фахівець не з’явився протягом доби або відмовився підписати документ, споживач може скласти акт самостійно за підписами щонайменше двох сусідів.

Також ТСН.ua раніше писав, чим опалювати будинок в Україні, щоб було тепло й економно.

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