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Хто з українців може отримати 75% знижку на комуналку
Право на 75% знижку на житлово-комунальні послуги мають громадяни зі статусом учасника бойових дій.
Деякі українці мають право на 75% знижку на оплату житлово-комунальних послуг. Така пільга передбачена для учасників бойових дій та окремих членів його сім’ї.
Про це повідомляє Пенсійний фонд України.
Знижка охоплює:
плату за користування житлом у межах встановлених норм
газ
електроенергію
водопостачання та водовідведення
послуги з вивезення побутових відходів
скраплений балонний газ для побутових потреб у межах установлених норм споживання
Знижка може надаватися не тільки учаснику бойових дій, а й членам його сім’ї, які проживають разом із ним.
Йдеться про:
чоловіка або дружину
дітей до 18 років
неодружених повнолітніх дітей з інвалідністю з дитинства I або II групи чи з інвалідністю I групи
непрацездатних батьків
особу, яка перебуває під опікою або піклуванням пільговика
Також передбачена знижка на паливо для людей, які проживають у будинках без центрального опалення.
Для оплати опалення нормативна площа становить 21 кв. м на кожну особу, яка має право на пільгу та постійно проживає в помешканні, плюс 10,5 кв. м на сім’ю.
Раніше повідомлялося, що учасники бойових дій в Україні мають право не лише на знижку за комунальні послуги та безкоштовний проїзд. Закон передбачає для них медичні, трудові, житлові, пенсійні та освітні пільги, частина з яких поширюється і на членів сім’ї.