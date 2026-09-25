Хто з українців може отримати 75% знижку на комуналку

УБД мають пільги

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Деякі українці мають право на 75% знижку на оплату житлово-комунальних послуг. Така пільга передбачена для учасників бойових дій та окремих членів його сім’ї.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

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Знижка охоплює:

плату за користування житлом у межах встановлених норм

газ

електроенергію

водопостачання та водовідведення

послуги з вивезення побутових відходів

скраплений балонний газ для побутових потреб у межах установлених норм споживання

Знижка може надаватися не тільки учаснику бойових дій, а й членам його сім’ї, які проживають разом із ним.

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Йдеться про:

чоловіка або дружину

дітей до 18 років

неодружених повнолітніх дітей з інвалідністю з дитинства I або II групи чи з інвалідністю I групи

непрацездатних батьків

особу, яка перебуває під опікою або піклуванням пільговика

Також передбачена знижка на паливо для людей, які проживають у будинках без центрального опалення.

Для оплати опалення нормативна площа становить 21 кв. м на кожну особу, яка має право на пільгу та постійно проживає в помешканні, плюс 10,5 кв. м на сім’ю.

Раніше повідомлялося, що учасники бойових дій в Україні мають право не лише на знижку за комунальні послуги та безкоштовний проїзд. Закон передбачає для них медичні, трудові, житлові, пенсійні та освітні пільги, частина з яких поширюється і на членів сім’ї.

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