Росія все частіше лупить по західних регіонах та взяла під приціл кордони з ЄС: у ISW попередили про нову загрозу

Протистояння РФ та НАТО / © ТСН

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Кремль нарощує інтенсивність атак на західні області України, одночасно активізуючи силове випробування кордонів та інфраструктури країн Європейського Союзу.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у свіжому звіті, застерігаючи про ризик суттєвого посилення силових дій Росії проти Європи вже найближчим часом.

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У ніч на 24 вересня під час комбінованої повітряної атаки РФ по українських регіонах під ударом опинилася Чернівецька область. За даними голови Чернівецької ОВА Руслана Осипенка, чотири російські безпілотники пролетіли над Буковиною, цілячись у пункти пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією. Три з них збили сили ППО України, а один пройшов далі у напрямку румунського повіту Сучава.

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Паралельно російські дрони черговий раз порушили повітряний простір сусідніх держав:

У Молдові безпілотник типу «Гербера» впав у населеному пункті Черніца.

У Румунії неопізнаний літальний апарат залетів у повітряний простір на 4 хвилини та впав поблизу Солки — геолокаційні кадри підтвердили, що це також російська «Гербера».

У Польщі через атаки РФ поблизу українсько-польського кордону превентивно на 30 хвилин евакуювали персонал та громадян із пунктів пропуску «Зосін» і «Дорогуськ».

Експерти ISW наголошують: як навмисні, так і «випадкові» вторгнення російських пЛА у повітряний простір Молдови та країн НАТО є свідомою спробою Кремля нормалізувати порушення кордонів за рахунок збільшення їхньої частоти.

Диверсії та саботаж у Європі

Окрім прямих загрох з повітря, в Європі фіксують гібридні напади на критичну інфраструктуру.

Нагадаємо, увечері 23 вересня у Польщі (Воля Кробовська) сталася пожежа на наземній станції супутникового зв’язку Starlink. Віцепрем’єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський підтвердив, що це підпал із метою порушити інтернет-послуги. Хоча виконавців ще встановлюють, Гавковський підкреслив: розслідування вказує на відповідність «новій» диверсійній доктрині РФ. Того ж вечора в Німеччині тимчасово зупиняли роботу аеропорту Берлін-Бранденбург через виявлений у зоні польотів невідомий дрон.

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У ISW підсумовують, що атаки по західних областях України, тиск на кордони ЄС та диверсії в тилу європейських країн — це ланки одного ланцюга. Мета Кремля — послабити волю та спроможність Європи надавати військову і логістичну допомогу Україні.

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