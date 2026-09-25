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Гол Роналду скасували: Португалія обіграла Уельс у Лізі націй
Автором переможного забитого м'яча став Жоау Феліш.
Збірна Португалії вдома обіграла Уельс у матчі першого туру дивізіону А Ліги націй-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Жозе Алвеладе" у Лісабоні завершився з рахунком 1:0.
Підопічні Жорже Жезуша вийшли вперед у середині першого тайму — на 22-й хвилині точного удару з-за меж штрафного майданчика завдав Жоау Феліш.
Після перерви Кріштіану Роналду міг збільшити перевагу португальців, але його гол на 59-й хвилині було скасовано через офсайд після перегляду відеповтору (VAR). На 68-й хвилині легендарного форварда замінили.
В іншому матчі першого туру цієї групи Норвегія завдяки дублю Ерлінга Голанда на своєму полі перемогла Данію (3:2).
У наступному турі Португалія у гостях зіграє проти Норвегії, а Уельс на виїзді зустрінеться із Данією. Обидва матчі заплановані на 27 вересня.
Раніше повідомлялося, що Нідерланди вирвали нічию проти Німеччини у Лізі націй.