- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 362
- Час на прочитання
- 1 хв
Чи вдасться РФ повністю відрізати Україну від Інтернету — нардеп оцінив такий сценарій
Головна особливість української телекомунікаційної системи — велика кількість незалежних операторів і провайдерів. Саме це робить мережу стійкішою до спроб одночасно «покласти» Інтернет у всій країні.
Ракетні удари завдають шкоди лише окремим локальним операторамв Україні, що не створює глобальної загрози.
Про це в ефірі Вечір.LIVE повідомив нардеп Олександр Федієнко.
З його слів, Росія прицільно атакує телекомунікаційну інфраструктуру та дата-центри України. Однак сценарій, за якого через такі удари по всій країні зникне Інтернет, є малоймовірним. Українська цифрова інфраструктура побудована так, що повністю залишити країну без зв’язку надзвичайно складно.
«Це пов’язано з тим, що станом на сьогодні Україна — єдина країна, яка має велику кількість малого та середнього бізнесу», — зазначив він.
РФ атакує дата-центри в Україні — що відомо
Росія дедалі частіше атакує дата-центри та вузли зв’язку в Україні. Після нічного удару по Києву 24 вересня провайдер Etherlink повідомив про пошкодження основного вузла мережі, через що частина абонентів у центрі столиці залишилася без Інтернету. Компанія заявила, що переноситиме ядро мережі до іншої локації.
Радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов повідомив, що попри російські удари по інформаційній мережевій інфраструктурі, повного зникнення Інтернету по всій Україні не очікується.