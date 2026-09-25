ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
362
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1 хв

Чи вдасться РФ повністю відрізати Україну від Інтернету — нардеп оцінив такий сценарій

Головна особливість української телекомунікаційної системи — велика кількість незалежних операторів і провайдерів. Саме це робить мережу стійкішою до спроб одночасно «покласти» Інтернет у всій країні.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Удари РФ по дата-центрах Києва зачепили провайдерів

Удари РФ по дата-центрах Києва зачепили провайдерів / © Credits

Ракетні удари завдають шкоди лише окремим локальним операторамв Україні, що не створює глобальної загрози.

Про це в ефірі Вечір.LIVE повідомив нардеп Олександр Федієнко.

З його слів, Росія прицільно атакує телекомунікаційну інфраструктуру та дата-центри України. Однак сценарій, за якого через такі удари по всій країні зникне Інтернет, є малоймовірним. Українська цифрова інфраструктура побудована так, що повністю залишити країну без зв’язку надзвичайно складно.

«Це пов’язано з тим, що станом на сьогодні Україна — єдина країна, яка має велику кількість малого та середнього бізнесу», — зазначив він.

РФ атакує дата-центри в Україні — що відомо

Росія дедалі частіше атакує дата-центри та вузли зв’язку в Україні. Після нічного удару по Києву 24 вересня провайдер Etherlink повідомив про пошкодження основного вузла мережі, через що частина абонентів у центрі столиці залишилася без Інтернету. Компанія заявила, що переноситиме ядро мережі до іншої локації.

Радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов повідомив, що попри російські удари по інформаційній мережевій інфраструктурі, повного зникнення Інтернету по всій Україні не очікується.

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