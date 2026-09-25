«Путін налаштований серйозно»: аналітик попередив про можливі удари з «масовими жертвами» в Європі

Володимир Путін. / © Associated Press

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«Фюрер» Росії Володимир Путін може спробувати шантажувати країни НАТО, завдавши ударів по цивільних у популярних європейських туристичних місцях. Потенційними цілями можуть стати Іспанія, Франція та Італія.

Про це йдеться у матеріалі Daily Express.

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Можливі атаки на курорти Європи

Аналітик розвідки Раян Макбет попереджає, що Москва прагне змусити союзників обирати між підтримкою України і ризиком втягування у масштабнішу війну. Водночас американська розвідка нібито попередила європейські країни про можливий план Росії запускати дрони з цивільних суден у Середземному морі.

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За словами аналітика Раяна Макбета, Москва може розглядати популярні туристичні місця у Франції, Італії та Іспанії як «м’які цілі», де атака могла б спричинити масові жертви. Він припустив, що таким чином Росія могла б намагатися залякати країни НАТО та змусити їх переглянути підтримку України.

«Це майже так, ніби він каже: „Я щойно вбив 20 ваших громадян. Тепер у вас є вибір“. Ультиматум може полягати в тому, що Путін скаже: „Або сто, двісті тисяч ваших цивільних громадян загинуть у війні проти мене, або ви просто відмовитеся від України. Але він має бути впевнений, абсолютно впевнений, що має рацію в цьому питанні“, — висловився Раян Макбет.

З його слів, Путін найменше хоче прямого вступу НАТО у війну. Адже такий сценарій може не об’єднати, а навпаки — розколоти Альянс. Водночас, якщо Путін прорахується, наслідків цієї помилки він може вже не побачити.

«Якщо Альянс таки втрутиться, це може стати для нього смертельною помилкою», — заявив експерт.

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Запуск дронів із суден у Середземному морі

Іспанське видання El Mundo повідомило, що американська розвідка нібито інформувала європейські уряди про можливу операцію Росії з дронами в Середземному морі. За даними джерела, пов’язаного з оборонними структурами Литви, дрони Gerbera можуть ховати у вантажних контейнерах на суднах, а потім запускати з міжнародних вод.

Прем’єр Польщі Дональд Туск попередив про можливе посилення російських дій найближчими тижнями та місяцями й не виключив, що ескалація може зачепити територію Польщі.

Водночас міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що інформація про можливі атаки на Італію, Іспанію та Францію не підтверджена. Він закликав не «підливати олії у вогонь».

Загроза для НАТО — останні новини

Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич заявив, що Альянс готується до можливого удару Росії. З його слів, збільшення кількості гібридних атак у Європі викликає занепокоєння. Саме тому союзники посилили обмін розвідувальними даними.

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Розвідка Данії заявила, що РФ може напасти на ЄС уже найближчими місяцями. Зокрема, існує «низький, але дедалі більший ризик» того, що Кремль відправить незначну кількість військових без розпізнавальних знаків на територію сусідньої держави під приводом «захисту російськомовної меншини».

Раніше Daily Express писало про те, що Москва планує застосувати нову зброю проти країн НАТО - швидкісні безпілотники «Герань-5», що здатні нести майже вдвічі більше вибухівки. Їхня дальність польоту понад 960 км.

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