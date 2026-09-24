У Шойгу оселилися шамани: сусіди скаржаться на крики, барабани і дим в домі ексміністра оборони РФ

Сергій Шойгу / © Associated Press

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Біля будинку колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу нібито регулярно проводять шаманські ритуали. Сусіди скаржаться на гучні звуки, крики та густий їдкий дим.

Про це повідомляє Daily Star.

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За їхніми даними, дивні події відбуваються в будинку Шойгу в елітному районі Рубльово-Успенського шосе під Москвою.

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Місцеві жителі нібито чули звуки барабанів, крики та помічали густий дим. Один зі співрозмовників розповів, що сусіди навіть намагалися з’ясувати, що відбувається, однак пояснень не отримали.

«Завдяки співробітникам з’ясувалося, що туди привезли кількох шаманів, які живуть там і рано-вранці проводять ритуали з використанням барабанів та інших предметів», — йдеться у повідомленні.

Також стверджується, що під час церемоній спалюють ароматичні рослини.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ заявив, що невідомо, з якою саме метою Шойгу проводить такі ритуали.

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Шойгу і шаманізм

Раніше в медіа вже з’являлися твердження про інтерес Шойгу до шаманських практик. Його також пов’язували з тим, що саме він нібито познайомив Володимира Путіна з такими ритуалами.

Шойгу походить із Туви — регіону Сибіру, де шаманські традиції досі мають значний вплив.

Самого Путіна також раніше пов’язували із подібними чутками. 2024 року Кремль заперечував повідомлення про те, що під час поїздки до Монголії він нібито зустрічався із шаманами та просив їхнього благословення.

Шойгу тривалий час вважався одним із найближчих соратників Путіна та разом із ним неодноразово відпочивав у Сибіру.

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Після багаторічної роботи міністром оборони РФ Путін усунув його з цієї посади та перевів до Ради безпеки. Водночас низку людей із найближчого оточення Шойгу згодом заарештували за звинуваченнями у корупції та розтраті.

Раніше ми писали, що Володимир Путін від початку повномасштабної війни вже чотири рази збільшував чисельність структури, відповідальної за його безпеку. За оцінками експертів, це може свідчити про зростання занепокоєння російського диктатора щодо власного оточення.

Тепер у центральному апараті ФСО працюють 812 людей. Водночас йдеться не про всю чисельність служби, а лише про її керівне ядро та персонал, який безпосередньо обслуговує керівництво відомства.

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