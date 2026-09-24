Кремля Дмитро Пєсков / © Associated Press

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У Кремлі заявили, що Москва нібито не отримувала відмови президента України Володимира Зеленського від пропозиції зустрітися із російським диктатором Володимиром Путіним після саркастичної відповіді про приїзд до столиці РФ «на ракеті».

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

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У Кремлі не побачили відмови Зеленського

«У Кремлі не фіксували відмови Зеленського від запрошення приїхати до Москви», — заявив він.

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Тим часом Київ публічно говорить про готовність президента України до зустрічі з Путіним, але не погоджується на умову Кремля щодо проведення переговорів саме в Москві.

Попри це, російська сторона продовжує посилатися на своє запрошення, яке, судячи із заяв Пєскова, нікуди не зникло.

У Москві хочуть не перемир’я, а «миру»

Пєсков також заявив, що Росія нібито залишається відкритою до врегулювання війни та виступає саме за мир, а не за тимчасове припинення вогню. Водночас днем раніше він говорив, що Кремль не бачить передумов для переходу до мирних переговорів, хоча й заявляє про свою відкритість до них.

Окремо Пєсков прокоментував рішення ЄС використовувати доходи від заморожених російських активів на підтримку України. У Кремлі обурені і називають такі дії «крадіжкою».

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Путін на G20: у Кремлі поки «не поспішають»

Щодо можливої поїздки Путіна на саміт G20 у Майамі та його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом Пєсков закликав не поспішати з висновками.

За його словами, відповідь на американське запрошення Москва надасть пізніше. Водночас у Кремлі вже заявили, що Росія у будь-якому разі братиме участь у роботі «двадцятки».

Зустріч Зеленського та Путіна — останні новини

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на полях Генасамблеї ООН заявив, що тристороння зустріч з президентом США Дональдом Трампом і очільником Кремля Володимиром Путіним може відбутися у грудні в Маямі під час саміту G20.

Зеленський жорстко відповів на провокаційне запитання російських журналістів, коли він приїде до Москви. Він саркастично сказав: «На ракеті».

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