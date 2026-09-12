Зеленський готовий зустрітися з Путіним: президент назвав умову, за якої це станеться

Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність особисто зустрітися з диктатором РФ Володимиром Путіним у США.

Про це глава держави в інтерв’ю Deutsche Welle.

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За словами українського лідера, він приїде до Маямі на саміт лідерів G20, який запланований на грудень, якщо «фюрер» також візьме участь у заході.

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«Так, звичайно. Ми маємо прийти. Ми маємо зустрітися, поговорити і ухвалити рішення», — сказав він.

Водночас Зеленський наголосив, що головне у такій зустрічі — не заяви чи особисті слова політиків, а конкретний результат.

«Справа не в словах. Те, що я йому скажу, чи те, що він хоче сказати мені — це не має значення. Важливі результати», — заявив президент.

Зеленський і Путін не зустрічалися особисто від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022-го. Наразі Кремль не підтвердив, чи планує Путін приїхати на саміт G20, який диктатор не відвідував від 2019-го.

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