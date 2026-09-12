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- Ексклюзив ТСН
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Така реакція психіки має небезпечний бік: психологиня попередила, що чекає на українців
Особливо уважними, за словами психологині, варто бути до дітей.
На п’ятому році повномасштабної війни українці до багатьох її викликів мимоволі призвичаїлись. Попри небезпеку дорослі та діти продовжують гуляти в парках, ходити вулицями міста, працювати чи зустрічатись із близькими.
Психологи пояснюють: така адаптація — природна реакція психіки, але вона має небезпечний бік. Більше про це розповіла в сюжеті спеціальна кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська.
Парк «Наталка». Столична Оболонь. Одне з найпопулярніших місць відпочинку киян. І 29 серпня тут сталася трагедія — внаслідок російської атаки «Шахедом» тут загинула дворічна дитина.
Під час наших зйомок, як тоді, у Києві оголошена повітряна тривога. Але на дитячому майданчику батьки і діти залишаються. Андрій каже, його троє дітей звикли до вибухів, адже у Київ родина переїхала після деокупації Херсона.
«Відносно звикли вже… Діти теж ще дома бачили, як склади рвуться. Це все було поруч. Діти вони ж іще молоді, вони дуже швидко адаптуються до всього. З ними легше, ніж з дорослими. Сказали їм — і вони сприймають це так, як є. А чому не йдете в укриття? Ми тільки вийшли погулять… Вони ж летять постійно… Скільки можна сидіти в укритті. Якщо бачу, що сюди багато рухається, тоді підемо додому. Уже відбій. Відбій. Можна виходить», — каже херсонець Андрій Шевченко.
Реалії українського дитинства — відрізняти тривоги, шахедну атаку від ракетної, і знати як поводитися під час небезпеки. І як кажуть психологи — для наших дітей наразі тривога вже не завжди означає страх.
Про психічний стан українців ми говоримо з психологинею Оленою Дацун. А також про те, чому люди дедалі більше перестають боятися і ховатися під час тривог.
«Це більше не втома, це швидше за все вже наша адаптація, бо психіка не може постійно боятися. А з іншої сторони, це певне такий показник нашої адаптивності до того, що ми живемо і вчимося жити вже під час війни», — розповідає психологиня Олена Дацун.
Та адаптація має і зворотний бік: ми не реагуватимемо там, де реагувати справді потрібно.
«З одної сторони, це наш плюс, ми продовжимо жити и вчимося жити, а з іншої сторони, якраз, ми втрачаємо толерантність до небезпеки. І це така, як дві сторони одної медалі. Тобто, ми, з одної сторони, адаптуємось, з іншої сторони, ми втрачаємо цю різкість реагування на небезпечні явища. На жаль, це процес, який іде паралельний, і ми не можемо лише сфокусуватись на одному і відмінити інший. Ми дійсно перестаємо реагувати, і це про виматування нервової системи, про те, що вона просто доходить до певного критичної якоїсь межі і вона просто перестає реагувати», — каже психологиня.
То як не дійти до цієї межі? Олена радить повертати собі хоча б маленьке відчуття контролю. Смачна кава. Додаткова година сну. Час з дитиною. Будь-яка проста дія, яка повертає вас у «тут і тепер».
«В першу чергу, пам’ятати, шо ви є у себе… зараз мені страшно, це нормально… А далі, що я можу для себе зробити?» — каже Олена Дацун.
І навіть у бомбосховищі можна не просто чекати відбою. Малювати, читати або просто говорити з дитиною. Бо контакт із батьками — це теж опора.
«Чим ти можеш заняти дитину? Чим ти можеш занята себе? Яку активну діяльність ви можете одна з одною зробити? Тобто, да, це може бути малювання, це може бути читання, перегляд мультфільмів, навіть просто посидите поговорити… Щоб повернутися в той діалог, в контакт з дитиною. Це важливіше значно», — розповідає психологиня.
Навіть звичайні маршрути варто продумати заздалегідь: де можна сховатися, якщо дорогою пролунає тривога.
«Мій маршрут обов’язково має складатися з розуміння, де, в який час, я можу сховатися в безпечне місце… І прогнозування — це якраз повернення до нашого звичного життя», — радить психологиня.
Важливо не забувати планувати. Адже плани на завтра чи місяці вперед повертають нам відчуття життя, не обмеженого черговою тривогою.
«Я прогнозую своє життя, життя не в тривозі, не в очікуванні, шо може шось пролетіти, а саме з такою мирною якоюсь історією», — каже Олена Дацун.
Особливо уважними варто бути до дітей. Психолог радить дивитися не лише на те, як дитина поводиться під час тривоги, а й на те, що відбувається після неї. Бо головний маркер — чи повертається дитина до свого звичного життя.
«Питання не в тому, шо вона вже не лякає. Питання в тому, а шо ти хочеш, коли вона закінчується… Для мене діагностична не тривога під „Шахедами“, для мене діагностична, що після цієї тривоги стається. Якщо дитина перестає мріяти і перестає бажати… Якщо вона змінила режим сну… в їжі, в іграшках, в стилю зовнішньому… Якщо це різкі зміни, тоді на це треба звертати уваги. Для мене зараз дійсно показник — це про те, що дитина перестає мріяти і хотіти», — каже психологиня.
Запитую у психологині, з якою ми разом застали тут тривогу — чому зараз батьки не ховалися?
«Швидше за все, це якраз про те, що батьки також хочуть далі вчитися жити під час тривог. І феномен якраз нашої української вже реальності в том, що ми не вчимося адаптуватися до тривог, а ми вже адаптувалися до них. І ми тепер вчимося жити в тих реальностях, в яких є. І це якраз буде потребувати дуже багатих змін, вже не в психіці людини, а це буде потребувати змін в організації шкільного навчання, інфраструктури, ну все, що буде мати певні наслідки, щоб люди могли жити вже в тому, в тій реальності, в якій ми живемо», — розповідає Олена Дацун.
За спостереженнями рятувальників, які працюють на місці прильотів є категорія людей, які свідомо не ховаються під час тривог, як би це дивно не звучало, вони сподіваються почути дрон, і вже тоді ховатися. Але це хибна уява.
«Я спілкувався зі свідками будинків, які воно влучало, вони просто не чули звук вибуху. По-перше, вони з дуже великої висоти починають планувати на ціль, по-друге, вони використовують інші двигуни, які майже не чутно, коли вони заходять на ціль. Тому треба розуміти, що це вже не працює, на жаль», — каже речник ДСНС Павло Петров.
Не працює і сподівання: «якщо що — я швидко втечу». На відкритій місцевості людина не має захисту.
«В першу чергу небезпека через уламки, які несуть з собою. Тому що в першу чергу треба розуміти уламки від ракет, від дронів. У нас також працює протиповітряна оборона, це також небезпечно. ДСНС завжди закликає людей не залишатися на відкритій території», — розповідає Павло Петров.
Тож під час тривоги правило просте: не чекати вибуху, не виглядати, чи справді щось летить, і не сподіватися на власну швидкість. Почули сирену — прямуйте до укриття і залишайтеся там до відбою.
«Тому повинні розуміти, що найбезпечніше місце — це все, що нижче рівня землі», — розповідає Павло Петров.
Між тривогами, до місця де загинула дворічна дитина, приходить пані Сніжана з онукою Мартою. Дівчинка розпитує бабусю чому тут лежать іграшки та квіти:
«Вона ж у нас запитує: а що там? Чого там люди… Чого вони квіточки ставлять, чого там іграшки… Дитині потрібно пояснювати, хто нас напав… Так, Мартуся. Хто з нами воює. А хто з нами воює? Росія. Росіяни».
Каже: правила безпеки не ігнорують і завжди йдуть в укриття.
І ще реалії українського дитинства — це на складні дитячі запитання отримувати від дорослих відповіді, які вони воліли б ніколи не вимовляти.
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