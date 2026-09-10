Mercedes за 5 млн, троє дітей і паспорт РФ: що відомо про дружину «Канцлера» з плівок НАБУ

Дружина Сергія Кропиви «Канцлера» / © Громадське Youtube

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Дружиною колишнього заступника начальника департаменту Офісу Генпрокурора Сергія Кропиви, який фігурує у справі НАБУ «Карфаген», є 37-річна підприємиця Ірина. Торік вона придбала преміальний Mercedes майже за 5 млн грн. Також є дані, що раніше жінка могла мати громадянство Росії.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів hromadske.

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Троє дітей і власний бізнес: що відомо про дружину «Канцлера» (Кропиви)

Ірина з 2020 року займається ресторанним бізнесом як фізична особа-підприємець. У 2026 році вона також заснувала компанію «Power Point», основним видом діяльності якої є надання в оренду устаткування.

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Згідно з даними, якими оперують журналісти, окрім дорогого автомобіля, офіційної нерухомості у жінки немає.

Розслідувачі також звернули увагу на її можливе минуле, пов’язане з РФ. За їхніми даними, у 14 років Ірина, яка тоді мала прізвище Роговченко, отримала російський паспорт у Республіці Комі. Наразі цей документ є недійсним. Водночас її батьки, як зазначають журналісти, досі залишаються громадянами Росії.

Сергій Кропива та Ірина виховують трьох доньок. Водночас нинішній статус їхніх стосунків достеменно невідомий. Сама Ірина публічно не коментувала інформацію про можливі зради чоловіка, яка з’явилася на тлі розслідування справи «Карфаген».

Справа «Карфаген» — останні новини

Нагадаємо, у справі НАБУ та САП «Карфаген» на оприлюднених детективами записах фігурує жінка з псевдонімом «Муза». За даними ЗМІ, йдеться про 24-річну одеситку Єлизавету Івахненко. Саме її називають коханкою уже колишнього співробітника Офісу генерального прокурора Сергія Кропиви, яку на плівках він називає «королевою».

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САП озвучила нові деталі справи Кропиви. За версією слідства, Кропива міг контролювати ремонтні роботи у будинку, де проживає ексгенеральний прокурор Руслан Кравченко. У САП також стверджують, що Кропива допомагав із оформленням візи до США для дружини Руслана Кравченка.

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