Не просто дискомфорт від взуття: про що може свідчити біль у передній частині стопи

Стопи / © www.freepik.com/free-photo

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Ви відчуваєте під час ходьби, ніби у взуття потрапив маленький камінчик, хоча перевіряєте — і там нічого немає? Якщо до цього дивного відчуття додаються пекучий або різкий біль, а також оніміння пальців ніг, причиною може бути неврома Мортона.

Про це пише egeszsegkalauz.hu.

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Що відомо про проблему

Неврома Мортона — це проблема з нервом, яка найчастіше спричиняє пекучий або колючий біль у стопі в ділянці між третім і четвертим пальцями — так, ніби у взутті лежить камінчик.

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Тісне або взуття на високих підборах, а також фізична активність, яка регулярно навантажує передню частину стопи, можуть посилювати симптоми.

Серед найважливіших способів полегшити стан — змінити взуття, зменшити навантаження та, за потреби, використовувати устілки.

У важчих випадках можуть застосовувати ін’єкційне лікування або навіть хірургічне втручання, якщо консервативні методи не допомагають.

Якщо біль триває довго або регулярно повертається, необхідно звернутися до лікаря, адже подібні симптоми можуть виникати й за інших захворювань.

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Після неправильно підібраного взуття, тривалої прогулянки або незвичного навантаження на ноги стопа може почати боліти. Однак якщо біль виникає переважно в передній частині стопи, за пальцями, і створює відчуття, ніби ви наступаєте на камінчик або маленьку кульку, варто розглянути й інші можливі причини.

Неврома Мортона — це патологічна зміна, яка уражає нерв, що прямує до пальців ноги. Найчастіше вона виникає в ділянці нерва, що веде до третього і четвертого пальців, та супроводжується його пошкодженням і потовщенням. Стан може спричиняти гострий або пекучий біль у передній частині стопи, а неприємні відчуття можуть віддавати в пальці. Також можливі поколювання та оніміння.

Ніби у взуття потрапив камінчик

Один із найхарактерніших симптомів невроми Мортона — важко пояснити відчуття стороннього предмета. Людині може здаватися, ніби вона ходить по маленькому камінчику або кульці, або ніби під шкарпеткою щось зібралося в грудку. Насправді ж у взутті чи шкарпетці нічого немає, що могло б спричинити таке відчуття.

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Характер болю може відрізнятися. Він може бути колючим, різким або пекучим і посилюватися під час руху. Неприємні відчуття зазвичай виникають у передній, м’якій частині стопи, найчастіше позаду або між третім і четвертим пальцями.

Окрім болю, у прилеглих пальцях можуть виникати поколювання, відчуття «голок» або оніміння. Іноді розгинання пальців посилює симптоми, а деякі люди можуть відчувати клацання в передній частині стопи.

У стані спокою біль може зменшуватися

Симптоми часто посилюються під час навантаження. Тривала ходьба, біг або інша активність, яка створює підвищений тиск на передню частину стопи, може провокувати або посилювати біль. Натомість відпочинок і зняття взуття можуть принести полегшення.

Саме тому на початковому етапі проблему легко сприйняти як звичайний дискомфорт від взуття. Людина знімає взуття, дає ногам відпочити, біль зменшується — і тому не надає цьому великого значення. Однак після повторного взування тієї самої пари або тривалого перебування на ногах симптоми можуть повернутися.

Тому важливим сигналом є повторюваність симптомів: якщо в одній і тій самій ділянці регулярно виникає пекучий, колючий біль або відчуття камінчика, варто пройти обстеження.

Тісне взуття може посилювати симптоми

Взуття може відігравати значну роль у появі та посиленні симптомів. Вузьке взуття стискає передню частину стопи, тоді як високі підбори збільшують навантаження на ділянку за пальцями. І те, й інше може посилювати тиск на уражений нерв.

Тому важливо, щоб взуття відповідало не лише довжині стопи. Воно також має бути достатньо широким, щоб пальцям і передній частині стопи вистачало місця.

Саме тому одним із найпростіших способів полегшити симптоми може бути зміна взуття. Взуття з нижчим підбором і ширшим носком здатне зменшити тиск і вже саме по собі суттєво покращити стан.

Не лише високі підбори можуть бути причиною

Хоча високі підбори та тісне взуття є відомими факторами ризику, неврома Мортона може виникати не лише у людей, які регулярно носять таке взуття. Повторюване значне навантаження на передню частину стопи також може сприяти появі симптомів.

Наприклад, біг і пробіжки створюють повторюване навантаження на цю ділянку. Під час деяких видів спорту тиск може збільшуватися через саме взуття — зокрема під час катання на лижах або скелелазіння.

Якщо біль регулярно виникає під час певного виду фізичної активності, а після відпочинку зменшується, про це варто розповісти лікарю під час обстеження.

Форма стопи також може підвищувати ризик

Стопи не у всіх людей навантажуються однаково. Певні деформації та анатомічні особливості можуть підвищувати ризик розвитку невроми Мортона. До них, зокрема, належать «кісточка» на великому пальці, молоткоподібна деформація пальців, високий звід стопи або плоскостопість.

Такі особливості можуть змінювати розподіл ваги тіла та навантаження під час ходьби. Якщо через це на певні ділянки припадає більший, ніж зазвичай, тиск, нерви також можуть зазнавати підвищеного навантаження.

Тому під час лікування важливо враховувати не лише саму болючу ділянку, а й те, як навантажується стопа загалом.

Не кожен біль у передній частині стопи — це неврома Мортона

Біль у передній частині стопи може мати різні причини, тому навіть за характерними симптомами не варто самостійно встановлювати точний діагноз. Подібні скарги можуть спричиняти, зокрема, метатарзалгія, стресовий перелом та інші проблеми опорно-рухового апарату або нервової системи.

Водночас точне місце та характер болю можуть багато підказати під час пошуку причини. Для невроми Мортона особливо характерні пекучий або різкий біль за третім і четвертим пальцями, поколювання чи оніміння, що віддають у пальці, а також згадане відчуття камінчика або кульки.

Якщо ж симптоми нетипові, для виключення інших захворювань можуть знадобитися додаткові методи діагностики.

Як діагностують проблему

Обстеження зазвичай починається з детальної розмови про симптоми та огляду стопи. Лікарю важливо знати, коли вперше з’явився біль, яке взуття носить людина, чи займається вона спортом, а також які рухи або види активності посилюють чи, навпаки, полегшують симптоми.

Під час огляду лікар може натискати на різні ділянки передньої частини стопи, щоб визначити місце болю. Під час стискання передньої частини стопи може також відчуватися характерне клацання. Крім того, перевіряють рухливість пальців та інші особливості стопи.

Візуалізаційні дослідження потрібні не завжди. Рентген, наприклад, допомагає виключити перелом або інші зміни кісток, а за допомогою ультразвукового дослідження можна побачити саму неврому Мортона та інші зміни м’яких тканин. МРТ можуть призначити, зокрема, якщо симптоми нетипові або необхідно виключити інші можливі причини.

На першому етапі операція потрібна не завжди

Лікування зазвичай починають із простіших, консервативних методів. Один із найважливіших кроків — відмовитися від видів активності та взуття, які посилюють симптоми. Замість взуття на високих підборах і з вузьким носком краще обирати моделі з широким носком і невисоким підбором.

Також можуть використовуватися устілки або спеціальні накладки, які зменшують навантаження на передню частину стопи. Їхня мета — краще розподілити навантаження та зменшити тиск на уражений нерв.

На певний час також може бути доцільно зменшити активність, яка сильно навантажує передню частину стопи, наприклад біг, стрибки або танці. Прикладання холоду до болючої ділянки також може зменшити неприємні відчуття.

Можливе й ін’єкційне лікування

Якщо зміна взуття, зменшення навантаження та інші прості методи не дають бажаного результату, існують додаткові варіанти лікування. Для зменшення болю можуть застосовувати ін’єкції кортикостероїдів, які за допомогою ультразвуку можуть вводити безпосередньо у потрібну ділянку.

Вибір методу лікування залежить від тяжкості та тривалості симптомів, а також результатів обстеження. Тому не варто обирати лікування лише на основі симптомів, описаних в інтернеті.

Водночас правильне взуття та зміна навантаження важливі ще й тому, що в багатьох випадках вони дають змогу суттєво зменшити тиск на нерв.

Коли може знадобитися операція

Хірургічне лікування зазвичай розглядають, якщо менш інвазивні методи не дають достатнього покращення. Один із варіантів — видалення ураженої, пошкодженої та потовщеної частини нерва. Така операція називається невректомією.

Однак хірургічне втручання може мати наслідки. Наприклад, після видалення частини нерва в уражених пальцях може залишитися постійне оніміння.

Інші хірургічні методи спрямовані не на видалення нерва, а на створення для нього більшого простору, щоб зменшити тиск. Не всі такі методи досліджені однаково детально, тому вибір процедури потребує індивідуальної оцінки.

Біль у стопі, який виник після короткочасного носіння явно незручного взуття, не обов’язково означає неврому Мортона. Однак якщо біль триває більше кількох днів, регулярно повертається або не минає після зміни взуття та зменшення навантаження, варто пройти обстеження.

Особливо важливо звернутися до лікаря, якщо виникає пекучий або різкий біль у передній частині стопи, пальці ніг німіють чи поколюють, або знову і знову з’являється відчуття, ніби ви ходите по камінчику, хоча насправді у взутті нічого немає.

Не варто надовго ігнорувати біль у стопі, оскільки подібні симптоми можуть бути спричинені різними проблемами. Водночас після встановлення точного діагнозу в багатьох випадках достатньо змінити взуття, підібрати відповідні устілки та тимчасово зменшити навантаження, щоб симптоми послабилися.

Нагадаємо, шум, дзвін або пульсація у вухах можуть бути симптомом проблем із судинами, тиском, слухом або нервовою системою. Якщо ці відчуття не минають, повторюються чи супроводжуються втратою слуху або запамороченням, варто звернутися до лікаря.

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